Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 4 грудня 2022 року від ДСНС

За добу з 3 по 4 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:

☑️ 17 – на ліквідацію пожеж;

☑️ 7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

☑️ 5 – інші виїзди.

● Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.

● Протягом доби рятувальники 1 раз виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. Обстріл трапився близько 08:45 у м. Куп’янську. Пошкоджено приватний будинок та 2 господарчі споруди. Пожежі не зафіксовано. Постраждалих немає.

● З причини порушення Правил пожежної безпеки трапилась пожежа на території одного з приватних домоволодінь у м. Вовчанську, на якій загинув власник цього домоволодіння, 1949 року народження. Подія трапилась о 07:02. Вже о 08:10 вогонь локалізували силами оперативного відділення 47-ї ДПРЧ. Горіла господарча споруда на площі 50 кв.м. В осередку пожежі бійці ДСНС відшукали тіло загиблого. Остаточно вогонь ліквідували о 08:20.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 185 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська, а також с. Домаха Лозівської громади рятувальники доставили 17 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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