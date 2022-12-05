Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 5 грудня 2022 року від ДСНС

За добу з 4 по 5 грудня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:

✅ 17 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅ 5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 5 – інші виїзди.

● Близько 4-ї години ранку 5 грудня Куп’яська громада знову піддалась ворожому обстрілу. Влучанням одного з боєприпасів зруйновано станцію технічного обслуговування на площі 300 кв.м., загорілись залишки його конструктивних елементів та автомобіль на площі 10 кв.м. Також пошкоджені 2 поруч розташовані приватні домоволодіння. Рятувальники 44-ї ДПРЧ загасили вогонь вже о 05:18.

● З причини порушення Правил пожежної безпеки трапилось 2 пожежі, на яких загинули люди. Перший випадок трапився у Холодногірському районі Харкова на вул. Докучаєва, 27. Інший — у селищі Старий Салтів Чугуївського району. В обох випадках загинули чоловіки.

● Ще на одній пожежі, що виникла з побутової причини, постраждало двоє осіб, серед яких 8-ми місячне немовля. Подія сталась близько 18:30 у селі Вовківка Кегичівської громади у приватному будинку, розташованому у пров. Весняному, 3. Там горіли домашні речі на площі 9 кв.м. Вогонь ліквідований сусідами до прибуття рятувальників. Вони також відвезли постраждалих батька і дитину до медичного закладу.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 119 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська, а також с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 13,5 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»