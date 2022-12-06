#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 6 грудня 2022 року від ДСНС
За добу з 5 по 6 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● Протягом звітного періоду здійснено 35 оперативних виїздів, з яких:
✅ 18 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
✅ 10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
✅ 1 – на чергування;
✅ 6 – інші виїзди.
● Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, трапилась о 09:10 у м. Куп’яську. Там горіли залишки розбомблених складських будівель одного з приватних підприємств на площі 150 кв.м. На місці події працювали рятувальники 44-ї ДПРЧ, які загасили вогонь об 11:25.
● Годиною раніше рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу також у м. Куп’яську. Там пожежі не зафіксовано, проте зруйновано будівлю СТО, пошкоджено приватний будинок та дві господарчі споруди. Під час перевірки рятувальниками виявлено тіло загиблої людини.
● З причини необережності під час паління виникла пожежа у с. Манченки Люботинської громади, на якій загинув власник приватного домоволодіння, 1935 року народження. У будинку за адресою: вул. Маяковського, 33 горів диван та стіна на площі 5 кв.м. Рятувальники 48-ДПРЧ локалізували вогонь о 07:00 та ліквідували його 07:20.
● О 19:43 надійшло повідомлення про раптове зникнення неповнолітньої дитини у с. Крутоярівка Кегичівської територіальної громади. До пошуків негайно долучились рятувальники 20-ДПРЧ. Станом на ранок пошуки тривають. Зранку на місце події направлено зведений загін ГУ ДСНС України у Харківській області у складі рятувальних і водолазних підрозділів.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 вибухонебезпечний предмет.
● Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та Барвінкового рятувальники доставили 16 тонн питної води.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV