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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 6 грудня 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 6 грудня 2022 року від ДСНС

За добу з 5 по 6 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 35 оперативних виїздів, з яких:

✅ 18 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅ 10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅ 1 – на чергування;

✅ 6 – інші виїзди.

● Пожежа, яку спричинив ворожий обстріл, трапилась о 09:10 у м. Куп’яську. Там горіли залишки розбомблених складських будівель одного з приватних підприємств на площі 150 кв.м. На місці події працювали рятувальники 44-ї ДПРЧ, які загасили вогонь об 11:25.

● Годиною раніше рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку місця ворожого обстрілу також у м. Куп’яську. Там пожежі не зафіксовано, проте зруйновано будівлю СТО, пошкоджено приватний будинок та дві господарчі споруди. Під час перевірки рятувальниками виявлено тіло загиблої людини.

● З причини необережності під час паління виникла пожежа у с. Манченки Люботинської громади, на якій загинув власник приватного домоволодіння, 1935 року народження. У будинку за адресою: вул. Маяковського, 33 горів диван та стіна на площі 5 кв.м. Рятувальники 48-ДПРЧ локалізували вогонь о 07:00 та ліквідували його 07:20.

● О 19:43 надійшло повідомлення про раптове зникнення неповнолітньої дитини у с. Крутоярівка Кегичівської територіальної громади. До пошуків негайно долучились рятувальники 20-ДПРЧ. Станом на ранок пошуки тривають. Зранку на місце події направлено зведений загін ГУ ДСНС України у Харківській області у складі рятувальних і водолазних підрозділів.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 вибухонебезпечний предмет.

● Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та Барвінкового рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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