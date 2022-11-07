#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 7 листопада 2022 року від ДСНС
За добу з 6 по 7 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● Протягом звітного періоду здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:
✔️13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
✔️7– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
✔️6 – інші виїзди.
● Близько 8:00 ворог наніс артилерійський удар по селищу Дворічна. Після влучання в один з приватних будинків там стались значні руйнації і виникла пожежа. З нею боролись рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 09:15 їм вдалось загасити вогонь на площі 150 кв.м. та врятувати сусідній будинок.
● На одній з пожеж, що трапилась внаслідок необережності під час поводження з вогнем постраждала жінка. В її квартирі за адресою: м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 39, горіли домашні речі, газова плита, стіл, та підлога на площі 2 кв.м. Жінка отримала опіки верхньої кінцівки і була госпіталізована до лікувального закладу у м. Куп’янську. Вогонь ліквідовано до прибуття рятувальників.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 352 вибухонебезпечних предмети.
● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тон питної води.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV