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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 9 листопада 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 9 листопада 2022 року від ДСНС

За добу з 8 по 9 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:

✅17 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинена ворожим обстрілом;

✅1 — для проведення аварійно-рятувальних робіт;

✅8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

✅1 – інші виїзди.

● Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Куп’янському районі області. Горіли господарча споруда та дах адміністративної будівлі.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 635 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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