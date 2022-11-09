#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 9 листопада 2022 року від ДСНС
За добу з 8 по 9 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
● Протягом звітного періоду здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:
✅17 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинена ворожим обстрілом;
✅1 — для проведення аварійно-рятувальних робіт;
✅8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
✅1 – інші виїзди.
● Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Куп’янському районі області. Горіли господарча споруда та дах адміністративної будівлі.
● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 635 вибухонебезпечних предметів.
● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної і технічної води.
Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV