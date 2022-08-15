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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 15 серпня 2022 року

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 15 серпня 2022 року

За добу з 14 по 15 серпня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїзди, з яких:

● на ліквідацію пожеж — 17, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 5,

● 5 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

● 5 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Ізюмському (3), Чугуївському (1) та Харківському (1) районах області. Горіли приватні житлові будинки, складські приміщення та сміттєзвалище. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів #ДСНС.

Чугуївський район: о 11:25 внаслідок ворожих обстрілів зайнялося складське приміщення на площі біля 5000 кв.м. Від ДСНС було задіяно 10 одиниць техніки та 60 рятувальників. О 13:43 пожежу було локалізовано та о 18:29 ліквідовано.

За добу #піротехніки #ДСНС ліквідували 3 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

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Джерело: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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