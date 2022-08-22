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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 22 серпня 2022 року

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 22 серпня 2022 року

За добу з 21 по 22 серпня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 20 оперативних виїзди, з яких:

на ліквідацію пожеж — 10, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 2,

1 – для проведення аварійно-рятувальнних робіт,

5 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,

4 – інші виїзди.

По одній пожежі, спричиненій ворожими обстрілами, трапились у Київському районі міста та Лозівському районі області.

На території Олексіївської територіальної громади Лозівського району внаслідок потрапляння рашиських снарядів на відкритій території горіла суха трава на площі 300 кв.м. А вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова. Силами рятувальників всі пожежі були успішно ліквідовані.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 2 ворожі боєприпаси, що не розірвалися.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

Джерело: facebook.com

Новости портала «Весь Харьков»

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