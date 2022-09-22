#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 22 вересня 2022 року від ДСНС
За добу з 21 по 22 вересня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Загалом за добу рятувальники здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:
● на ліквідацію пожеж — 6, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 2,
● 4 – на проведення аварійно рятувальних робіт,
● 9 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,
● 9 – інші виїзди.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Ізюмському районі області, а також в Київському районі міста. Горіли приватні господарчі споруди та гаражі. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів #ДСНС.
Вночі 22 вересня ворог завдав чергового обстрілу по житловому масиву Київського району міста Харкова. На території гаражного кооперативу сталася пожежа. Горіли 7 гаражів на площі 200 кв.м. Для ліквідації пожежі та наслідків обстрілів було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. В результаті обстрілу за попередніми даними постраждалих немає.
Зведений загін ДСНС продовжує виконувати завдання з відновлення нормальних умов життєдіяльності на деокупованих територіях Харківщини. Аварійно-рятувальні роботи, розчищення завалів зруйнованих будівель, укріплення аварійних елементів мосту, розчищення від дерев місця встановлення понтонної переправи через р. Сіверський Донець та інші невідкладні роботи проводились у містах Балаклія та Ізюм.
За добу #піротехніки #ДСНС ліквідували 456 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!
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Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV