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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 25 листопада 2022 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 25 листопада 2022 року від ДСНС

● За добу з 24 по 25 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 33 оперативних виїзди, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 1 з них спричинений ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

16 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

● Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, трапились у Куп’янському районі. Загиблих і постраждалих не має. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу..

● На 3-х пожежах, що трапились з причин, не пов’язаних з військовими діями, постраждали та загинули люди.

У смт. Мала Данилівка Харківського району горів приватний будинку, де постраждав чоловік 1973 року народження. Його було доставлено до опікового центра м. Харкова. Подія виникла о 14:24 на вул. Наумова, 20. Площа пожежі склала 60 кв.м. Її ліквідували бійці 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 17:57.

В м. Лозова о 15:36 трапилась пожежа в багатоповерховому житловому будинку. На 5-му поверсі в квартирі горіли домашні речі та балкон на площі 20 кв.м. Під час гасіння пожежі був врятований чоловік 1962 року народження, якого госпіталізували до районної лікарні. Пожежу локалізували о 15:56 та ліквідували о 16:33.

О 19:04 виникла пожежа на вул. Молодіжна, 26 в с. Олексіївка Лозівського району. Горів приватний будинок на площі 70 кв.м. З вогнем боролась 1 оперативне відділення ДСНС. Під час пожежогасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1953 року народження. Вогонь локалізували о 19:40 та ліквідували о 01:15 вночі.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 290 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 8 тонн питної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2866

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