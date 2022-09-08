#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 8 вересня 2022 року
За добу з 7 по 8 вересня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
● на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. спричинених військовими діями – 10.
● 3 – аварійно-рятувальні роботи,
● 2 – для надання допомоги населенню та комунальникам,
● 1 – інший виїзд.
Близько опівночі ворог в черговий раз вдарив ракетами по Харкову. 2 удари прийшлось по об'єктам виробничої інфраструктури.
На одному з них (у Салтівському районі Харкова) виникла пожежа відразу в 4-х осередках на загальній площі 50 кв.м. Рятувальники 5-ї, 11-ї та 18-ї пожежно-рятувальних частин відреагували оперативно, о 01:17 повністю ліквідувавши вогонь. Вибухом частково зруйнована чотириповерхова адміністративна будівля. Жертв та постраждалих попередньо немає.
На іншому виробничому об'єкті, що у Холодногірському районі Харкова, пожежі внаслідок ракетного влучання не виникло. Проте відбулись масштабні руйнації чотириповерхової адміністративної будівлі. На місці події працювало 15 одиниць пожежно-рятувальної, аварійно-рятувальної та інженерної техніки, а також біля 50 осіб особового складу.
За добу піротехніки #ДСНС ліквідували 63 ворожі вибухонебезпечні предмети.
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Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV