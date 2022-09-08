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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 8 вересня 2022 року

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 08:00 8 вересня 2022 року

За добу з 7 по 8 вересня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

● на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. спричинених військовими діями – 10.

● 3 – аварійно-рятувальні роботи,

● 2 – для надання допомоги населенню та комунальникам,

● 1 – інший виїзд.

Близько опівночі ворог в черговий раз вдарив ракетами по Харкову. 2 удари прийшлось по об'єктам виробничої інфраструктури.

На одному з них (у Салтівському районі Харкова) виникла пожежа відразу в 4-х осередках на загальній площі 50 кв.м. Рятувальники 5-ї, 11-ї та 18-ї пожежно-рятувальних частин відреагували оперативно, о 01:17 повністю ліквідувавши вогонь. Вибухом частково зруйнована чотириповерхова адміністративна будівля. Жертв та постраждалих попередньо немає.

На іншому виробничому об'єкті, що у Холодногірському районі Харкова, пожежі внаслідок ракетного влучання не виникло. Проте відбулись масштабні руйнації чотириповерхової адміністративної будівлі. На місці події працювало 15 одиниць пожежно-рятувальної, аварійно-рятувальної та інженерної техніки, а також біля 50 осіб особового складу.

За добу піротехніки #ДСНС ліквідували 63 ворожі вибухонебезпечні предмети.

#stoprussian #StopRussianAggression #ДСНС #Служба_порятунку #rescue #emergency

Джерело: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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