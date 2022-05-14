Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 14 травня 2022 року

За добу з 13 по 14 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 43 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 24, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 12, пожеж, що сталися з інших причин — 12; також 8 разів для проведення аварійно-рятувальних робіт, 9 — для надання допомоги населенню, 2 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами трапились у Чугуївському (6), Харківському (5) та Лозівському (1) районах області.

Горіли приватні будинки, гаражі, складські споруди, газогін, хвойна підстилка та трава.

Серед найбільших пожежа на території Дергачівської громади, де горіли залишки конструктивних елементів двох складських будівель на площі 300 кв.м. Вона виникла після ворожого обстрілу о 12:48. Її гасили 2 оперативних відділення 53-ї ДРПЧ до 14:00.

На території Чугуївської громади горіла хвойна підстилка та трава на площі 3 га. З нею понад 6 годин боролись 4 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Також в одному з населених пунктів цієї громади о 13:27 ворог пошкодив газогін низького тиску. Трапилась пожежа, яку ліквідували о 14:39.

На території Циркунівської громади горіли 3 приватні будинки та 2 гаража на площі 500 кв.м. Обстріл стався о 19:08. Силами 2-х оперативних відділень 22-ДРПЧ о 21:40 ці пожежі вдалось ліквідувати.

У Слобожанській громаді також зайнявся приватний будинок. Його обстріляли о 00:36. Площа горіння склала 65 кв.м. Пожежа локалізована о 01:50, ліквідована о 05:55.

Серед пожеж, причини яких не пов’язані з ворожими обстрілами, пожежа в Салтівському районі Харкова, яка виникла о 23:10 у квартирі на 9-му поверсі житлової 16-типоверхівки. Площа пожежі склала близько 50 кв.м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 00:50. Внаслідок події загинула власниця оселі, 1962 року народження. Ймовірна причина виникнення загоряння необережне поводження з вогнем.

Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Київського, Новобаварського, Салтівського, Індустріального та Холодногірського районів міста Харкова, а також Дергачівської громади.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 49 залучень для знешкодження ворожих боєприпасів, ліквідовано 44 ворожих боєприпаси.

Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!

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Источник: https://www.facebook.com/MNSKHARKIV

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