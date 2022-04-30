Харківській священик виявився адептом РФ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру служителю храму за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що служитель храму у Дергачівському районі, який ще рік тому підпорядковувався московському патріархату, поширював у соціальній мережі матеріали, що виправдовують збройну агресію РФ.

Триває робота з виявлення та документування діяльності осіб, які причетні до поширення в соціальних мережах матеріалів із запереченням збройної агресії РФ та її виправдовування.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости