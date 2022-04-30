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Харківській священик виявився адептом РФ

Харківській священик виявився адептом РФ

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру служителю храму за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що служитель храму у Дергачівському районі, який ще рік тому підпорядковувався московському патріархату, поширював у соціальній мережі матеріали, що виправдовують збройну агресію РФ.

Триває робота з виявлення та документування діяльності осіб, які причетні до поширення в соціальних мережах матеріалів із запереченням збройної агресії РФ та її виправдовування.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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