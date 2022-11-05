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Харківський метрополітен перерахував новостворенному ФОПу 4 млн гривень

Харківський метрополітен перерахував новостворенному ФОПу 4 млн гривень

«Харківський метрополітен» перерахував ФОП Євдокімова Дар’я Андріївна, засновниці «Ксанко Україна», 3,72 мільйона гривень за запчастини до редуктора.

Із розслідування ХАЦ стало відомо, що раніше засновниками компанії була Оксана Євдокімова. Але її зараз разом з чоловіком судить ВАКС.

(https://anticor-kharkiv.org/our-work/metropoliten-u-kharkovi-pererakhuvav-novenkomu-fopu-rodychiv-iakoho-sudyt-vaks-mayzhe-chotyry-milyona-hryven/)

Джерело: https://t.me/truexakharkiv/20389

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