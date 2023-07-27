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27.07.2023 15:55
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Харківським саперам довелося знешкоджувати півтонну авіабомбу під водою

Харківським саперам довелося знешкоджувати півтонну авіабомбу під водою

27 липня сапери ліквідували російську авіаційну бомбу вагою пів тонни прямо під товщею води у річці Оскіл.

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

На місці працювали сапери-водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Роботи проводилися під постійною загрозою ворожих обстрілів.

«Проте все минулось і снаряд вже нікому не спричинить лиха», – зазначили в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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