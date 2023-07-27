27.07.2023 15:55
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Харківським саперам довелося знешкоджувати півтонну авіабомбу під водою
27 липня сапери ліквідували російську авіаційну бомбу вагою пів тонни прямо під товщею води у річці Оскіл.
Про це повідомили в ДСНС Харківської області.
На місці працювали сапери-водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
Роботи проводилися під постійною загрозою ворожих обстрілів.
«Проте все минулось і снаряд вже нікому не спричинить лиха», – зазначили в ДСНС.