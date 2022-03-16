«Харківводоканал»: без води поки що залишаються 98 квартир та 13 стояків

Бригади КП «Харківводоканал» реагують на всі заявки та відновлюють внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання та водовідведення в усіх районах міста. Про це сьогодні, 16 березня, повідомив начальник управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» Валерій Харлан.

Він зазначив, що з початком військових дій кожен ранок починається зі збору інформації про руйнування та пориви у будинках харків’ян. Так, станом на сьогодні без води залишилося 98 квартир та 13 стояків.

«Частину з них не змогли відновити вчора. Особливо багато заявок із тих районів, що постраждали від нічних обстрілів. Оскільки багато наших працівників працюють за місцем проживання, то вже зранку, не чекаючи на заявку, вони йдуть і починають ремонтні роботи там, де потрібно. Намагаємося менше пересуватися автотехнікою, щоб не привертати зайвої уваги і не потрапляти під обстріл», – зазначив Валерій Харлан.

За його словами, з урахуванням військового стану головний девіз у роботі управління – безпека співробітників, наявність води в будинках та відсутність води у підвалах.

«Намагаємося реагувати на всі заявки, іноді знаходимо найнестандартніші рішення, аби дати людям воду. Під контролем будинки у всіх районах міста. Наші працівники визначають першочерговість ремонтів, у пріоритеті – багатоквартирні будинки, там, де без послуги залишається багато мешканців. Хочу заспокоїти харків’ян, якщо ви подали заявку і вам не відновили водопостачання чи водовідведення сьогодні, отже, відреагують завтра, але це обов’язково буде», – наголосив Валерій Харлан.

Крім того, він повідомив, що щоранку профілактичне чищення внутрішніх систем водовідведення проводиться у всіх сховищах та метрополітені, а також у працюючих установах соціальної сфери.

Агентство Телевидения Новости