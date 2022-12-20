«Херсон 2.0»: окупанти готуються залишити загарбаний Мелітополь

Спостерігаємо ознаки того, що росіяни можуть повторити «жест доброї волі», як це було під час відступу з правого берега Дніпра, заявила керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

В принципі, все повторюється, вони полюбляють наступати на ті самі граблі. Хай працюють за тим самим сценарієм, ми принаймні знаємо, чим це все завершиться.

Гуменюк додала, що російські загарбники пробують зводити лінії оборони якомога далі в тилу для «галочки», що вони щось зробили.

Джерело: https://t.me/spravdi/22739

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