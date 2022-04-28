Херсон, как отражение неспособности рф завоевать Украину

Российские войска при содействии высокопоставленных украинских предателей быстро захватили Херсон и надеялись, что все будет, как в Донецке в 2014 году. Если в Донецке толпу якобы местных жителей изображали завезенные ростовчане, которые неприрывно орали «расия!», то в Херсоне этого не получилось. И даже завезенных из Крыма россиян жители быстро послали за российским кораблем. Все пошло не по плану: территорию оккупировали, но насмотревшись на «процветание ЛДНР» жители не хотят «русского мира», пишет автор Telegram-канала «Вольнодумец».

Однако москве нужна победа, а времени на раскачку нет. Ранее оккупанты планировали в период с 1 по 10 мая провести так называемый референдум за создание «ХНР», но народ высказался за проведение альтернативного митинга и голосования, что полностью ломает кремлевскую картинку «свободного волеизъявления».

Все равно оккупанты пытаются установить там свою власть, вывесить свои флаги, ввести в обращение российские рубли и подготовить коллаборантов, которые вместе с завезенными из Крыма россиянами создадут видимость референдума в Херсоне. Но теперь уже в конце мая (27.05), что не даст приятной картинки победобесия больному недоимператору во время парада 9 мая!

При этом, кремль как всегда откровенно врет, что вообще ничего об этом не знает. В это же время российские солдаты захватывают здание Херсонского горсовета, снимают украинский флаг, баннеры патриотического содержания и выгоняют из помещения представителей украинской власти.

Местные жители считают, что это агония российских оккупантов и ежедневно выходят на массовые протесты с украинскими флагами, а россияне пытаются расправиться с сопротивлением, выслеживая и похищая активистов, разгоняя спецсредствами и угрожая арестами.

Почему же население сопротивляется «русскому миру»? Да потому, что он несет с собой разрушения их привычного уклада жизни, убийства и мародерство. Украинцы давно сравнили жизнь в Европе и российской …опе, и выбирают европейское будущее. Своей агрессией россияне хотели запугать население, но получили обратный эффект.

Например, в одном из районов Херсонской области оккупанты отобрали и вывезли в Крым всю сельскохозяйственную технику, принадлежащую громаде: трактора, комбайны, грузовые и легковые автомобили, сеялки, плуги. Потом отобрали зерно и семена, различные механизмы: пилорамы, редуктора, циркулярки, дробилки, электродвигатели.

Сейчас российская армия занимается фактически сбором металлолома: вытаскивают металлические столбцы из заборов, срезают ворота, снимают сетки и ограждения. Просто открытое мародерство.

В другом районе оккупанты позволили фермерам сеять только зерно и подсолнечник, но требуют отдать им 70% будущего урожая. Народ послал их за российским кораблем и пошел садить свои огороды.

Несмотря на то, что оккупанты под дулами автоматов заставляют население рыть им окопы и оборудовать позиции, сопротивление херсонцев демонстрирует всем украинцам и ЕС, что россия может захватить какую-то часть Украины, но она не способна ее удержать. У них не хватит сил и мы им это не позволим.

Еще чуть-чуть и за Украину начнет воевать природа. Листва и поля скроют наших защитников, а партизаны начнут появляться из ниоткуда и стрелять в спины обескураженным оккупантам и коллаборантам. Каждый из них должен помнить — он будет уничтожен! Украина будет независимой!

Источник: sprotyv.info

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