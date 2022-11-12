Херсон как предвестник эпических уходов

Потеря Херсона сыграет переломную роль в судьбе путинского режима и повлечет за собой серию глубоких социально-политических катаклизмов внутри России. Именно такими формулировками будут пестреть учебники по истории "новой России" уже в скором будущем. В этом нет особых сомнений, волнует скорее вопрос: в каких границах закрепится остаточная российская государственность?

11 ноября в хаотично оставленном оккупационными силами городе появились украинские флаги. После весьма недолгого цирка со сменой командующего "СВО" вдруг стало ясно одно: Суровикин – простой расходный материал, на который повесят значительную часть собак. Именно он – конкретный ответственный как за срыв планов войны, провал обороны аннексированной территории, так и за применение инструментов террора против гражданского населения городов Украины.

При этом его тактика ракетно-дроновых атак лишь окончательно доказала неспособность как-то изменить ситуацию на фронте. То бишь Суровикин не стабилизировал взбудораженное общественное мнение, а наоборот, посеял в массах повсеместное пораженчество.

Как иначе, ведь месяц назад в Москве провели помпезную церемонию в духе "Россия навсегда", а сегодня Путин молчит в тряпочку и не хочет комментировать военную катастрофу с отступлением. Да и что ему сказать? Ведь в городе оставили часть солдат, которых с целью имитации народного сопротивления переодели в гражданских и заставляют стрелять по украинским военным. Но вместо этого после подрыва россиянами Антоновского моста в Днепре плавают десятки трупов оккупантов, брошенных без средств для переправы.

Маневр Суровикина с утратой Херсона – самый масштабный удар по репутации Путина за все 22 года его правления.

"СВО по граблям", "везде царит предательство и обман", "враги России развязали суицидное вторжение в Украину" – далеко не самые жёсткие проклятия в адрес плешивого "политического тяжеловеса". Если год назад путинская пропаганда трубила о том, как позорно уходили США после 20 лет военных операций в Афганистане, то сейчас "вторая армия мира" не смогла и восьми месяцев удерживать самый стратегический форпост, ворота в Крым. Очевидно, что на более низком левом берегу Днепра в голой степи силы оккупантов не зацепятся на позициях, особенно в условиях дезорганизации снабжения и упадка морального духа запасного армейского состава. По факту после падения Херсона судьба Крыма предрешена.

Появление "оккупированного субъекта РФ" указывает на готовность Москвы признать фейковый характер сентябрьских референдумов и отползти к международно признанным границам Украины. Песков огласил готовность достигать цели "спецоперации" мирными средствами. Чистой воды раскол между политиками и военными. Попытка оградить Путина от поражения и выдать головы генералитета для спасения своей шкуры.

Отступательные операции никто и никогда не прощает, ведь они нивелируют власть Путина.

Но карать нужно не только тех, кто привел к ситуации, когда армия не может воевать. Путину нужно срочно дистанцироваться от "партии войны" и неоимперского расширения. Оказалось, проблемы режима не в либеральной оппозиции, а в беспредельщиках. Путин вдруг понял, что за расшатыванием ситуации стоят его "преемники" на посту президента. Трансфер ускоряют Кириенко, Турчак, Пригожин, Кадыров, Медведев. Они хотят убить доверие к Путину и уже в 2023 году вынести его из Кремля на волне народных бунтов в сто раз круче Болотной.

Пока не настала "сильно другая реальность", необходимо радикально порешить касту "преемников". Ликвидация Стремоусова – четкий сигнал упомянутым героям "Новороссии". Но само окружение Путина топит его быстрее. Окно для политических маневров вождя сужается. Утрата Херсона – полный крах всей патриотической темы. Симулякр империи на минималках рухнул. Временщики навязывают Путину послание с известной цитатой: "Я сделал всё, что смог, пусть те, кто сможет, сделают лучше".

Джерело: https://t.me/sytosokrata/761

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