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Херсонцям, які виїжджають, радять чистити хмарні резервні копії та чати

Херсонцям, які виїжджають, радять чистити хмарні резервні копії та чати

Херсонцям, що виїжджають із захоплених територій, радять не лише видалити месенджери, але й не забути почистити чати. І про хмарні резервні копії, так само як про смартфони, треба подбати, і про комп’ютери, які люди везуть із собою.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Він звертає увагу, що тим, хто виїжджає із захоплених територій, треба «почистити» смартфони та комп’ютери. «Не достатньо видалити вайбер чи інший месенджер. Спочатку варто почистити чати. При цьому не забудьте про хмарні резервні копії, оскільки загарбники зараз змушують людей відновлювати месенджери, і резервні копії, які багато хто з нас просто не бере до уваги, підтягуються», - каже перший заступник голови Херсонської обласної ради.

За його словами, хоча шлях для виїзду через Василівку складний, не менш складний він і через Крим. Тут "ефесбешники" можуть забрати на допит не лише дорослих, але й провести «розмову» з дітьми – їх розпитують про те, про що кажуть батьки, чому вирішили виїхати і куди. При цьому малечу можуть пригощати смаколиками, каже Соболевський.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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