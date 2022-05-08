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Херсонщина у вогні. Російська армія забороняє гасити пожежу в лісах

Херсонщина у вогні. Російська армія забороняє гасити пожежу в лісах

У Херсонській області палають ліси біля Геройського та Іванівки. Пожежі загрожують життю людям у селах, адже армія РФ забороняє гасити вогонь

Про це інформує на сторінці у фейсбук голова Чулаківської сільської територіальної громади Олександр Мусієнко, ввечері 7 травня.

Голова громади просить допомогти в ситуації з пожежами.

"Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді і у всій Херсонській області, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка.

Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям гасити пожежу! Мені дзвонять сотні запитуючих людей, а що робити – згоріти або потонути", – пише Олександр Мусієнка.

4 травня у Київській області горіло близько 1 га лісу в Іванківському районі та ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.

Уночі 7 травня окупанти обстріляли Богодухів на Харківщині, унаслідок чого загорілися чотири вантажівки, нежитлова будівля й пошкоджено 9 автівок підприємця

Источник: espreso.tv

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