Херсонщина у вогні. Російська армія забороняє гасити пожежу в лісах
У Херсонській області палають ліси біля Геройського та Іванівки. Пожежі загрожують життю людям у селах, адже армія РФ забороняє гасити вогонь
Про це інформує на сторінці у фейсбук голова Чулаківської сільської територіальної громади Олександр Мусієнко, ввечері 7 травня.
Голова громади просить допомогти в ситуації з пожежами.
"Сьогодні відбувається величезна біда в нашій громаді і у всій Херсонській області, горять ліси безпосередньо біля сіл Геройське та Іванівка.
Дуже боляче розуміти, що російські військові силою забороняють місцевим жителям гасити пожежу! Мені дзвонять сотні запитуючих людей, а що робити – згоріти або потонути", – пише Олександр Мусієнка.
4 травня у Київській області горіло близько 1 га лісу в Іванківському районі та ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.
Уночі 7 травня окупанти обстріляли Богодухів на Харківщині, унаслідок чого загорілися чотири вантажівки, нежитлова будівля й пошкоджено 9 автівок підприємця
Источник: espreso.tv