Херсонская "Южная Русь" аукнется за Уралом

Дегенераты, плотно окружившие болеющего вождя многонационалов со всех сторон, – одна из многих бед России. Чем глубже Путина снедает болезнь Альцгеймера, тем больше дубиноголовые носители деструктивных идей ему ко двору. Взять хотя бы оккупировавшую миллиардные пропагандистские бюджеты черноротую армянку Симоньян. Это иноплеменное паразитическое недоразумение при виде путинской агонии навевает ему мысли о "ядерном пепле". На говорильне у "спасённого" Соловьева позор "армянского радио" выразила мнение: "зная нас и Владимира Путина, ядерная война – более вероятна, чем проигрыш в Украине". В общем, не терпится бешеной пропагандистске отправить десятки миллионов россиян в обещанный Путиным "рай". Не свои кровники – не жалко.

Ядерные миазмы, испускаемые Симоньян, сами по себе говорят о том, из чего сделаны хваленые путинские генералы, пустившие под откос дело "спецоперации". Не отстают от них и их бюрократы, которые на оккупированных территориях Украины ничего сделать не могут. В частности, горстка российских колаборантов и предателей в Херсоне оказалась столь не способной контролировать ситуацию, что в Москве отменили квазиреферендум о создании "ХерНР". Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что не знает о подготовке референдума в Херсоне. Это решение вызвано страхом, что вспыхнет масштабное восстание против оккупантов, способное перекинуться на Крым.

Дабы скрыть референдумный провал, кураторы оккупированной Херсонщины из "Единой России" наваяли на коленке новый фантасмагорический проект под названием "Южная Русь". Читая "манифест", писанный "едросами" Романовым, Турчаком, Грызловым, складывается впечатление, что его лепили в ломках от недополучения доз российского кокаина на 0,5 млрд. евро, перехваченного намедни эстонскими спецслужбами. Украинофобная бумажка "южноросов" просто какой-то винегрет из идей черносотенцев, русского фашиста Ильина и ФСБ-православия. Во-первых, упомянутая выше тройка членов "Единой России" гордо именует себя "Южнорусским Народным Собором". Оно конечно, сидя в Москве можно себя и Межгалактической Империей обозвать, но можно ведь от ширины шага и последние штаны порвать. Во-вторых, снова вспомнили про "ростовского легитимного", после бегства которого границы УССР утратили неприкосновенность. Какая между этими событиями связь — большая загадка, но между тем, это прямое признание факта, что после октябрьского переворота 1917 годов границы России утратили легитимность.

Вот такая загогулина. В-третьих, ЮНС, т.е. Турчак-Романов-Грызлов, объявили себя наследниками "Киевско-Новгородской Руси с Ильей Муромцем и Александром Невским", Запорожской Сечи, Новороссии, созданной Екатериной Великой", а заодно и УССР. Чтение псевдоправославной и псевдоисторической литературы "южнороссами" развивает не только биполярку, но и манию величия. В Кащенко заждались новых пациентов.

Утвердить свой "государственный проект" авторы хотят когда-нибудь на всенародном референдуме после окончания "переходного периода".

Спонсором проекта "Южной Руси" назван известный путинский олигарх-террорист Малофеев. Он не только донор российской террористической деятельности на Донбассе с 2014 года, но и через свою карманную партию "Двуглавый орёл" продвигает идею помазания болеющего Путина на восстанавливаемый российский престол. Именно Малофеев включил в "манифест" идеи искоренения мифической "бандеровщины", триединого народа и ФСБ-православия, как фундамента культуры.

Убогая в зародыше, выпложенная путинскими дегенератами идея трансформации "ХерНР" в "Южную Русь" опасна для самой России. Не зря в острой перепалке с губернатором Свердловской области Куйвашевым "телегигант" Соловьев упрекнул его в поддержке идей "Уральской Республики". Такими обвинениями просто так в наше время не разбрасываются...

Источник: https://t.me/sytosokrata/607

Новости портала «Весь Харьков»