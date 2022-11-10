Херсонское отторжение

События 9 ноября в своей совокупности подсветили лишь одну аксиоматическую истину: в России никогда нельзя доверять никому и ничему. Ещё какой-то месяц назад на Красной площади плешивый кремлевский умалишенный призывал согнанную массовку набрать воздуха и кричать "Ура" по поводу аннексии новых четырех территорий. Звучали здравицы за "один народ", торжество справедливости, восстановление исторического сознания, и повторялся рефрен "Россия здесь навсегда". И вот моментально все рухнуло: на самом высоком уровне в Москве принято судьбоносное решение оставить единственный украинский областной центр, оккупированный с момента старта "СВО"-авантюры 24 февраля. Россия позорно оставляет Херсон, который неспособна не то что оборонять, но даже обеспечить население минимумом средств для существования.

Ошметки путинской покойной "второй армии мира" в очередной раз засвидетельствовали неспособность обеспечивать эффективную оккупацию. Как ранее показали эпизоды изгнания российских многонациональных военных преступников из-под Киева и из Харьковской области, россияне способны только гадить, разрушать, убивать и насиловать. Это не воины, а уголовные элементы. И то ещё была т.н. контрактная "элита", прошедшая закалку в Сирии и на Донбассе, а не мобики, стреляющие под алкоголем и наркотиками в друг друга.

Не зря на фоне подобной удручающей картины военного обнуления Шойгу подобно рыбе в воде себя чувствуют себя такие проходимцы, как Кадыров и Пригожин. Парочка отбросов задаёт тон в российском обществе: решает, какие военные решения правильны, а какие провальны. Оба дегенерата прослыли кондовыми человеконенавистниками и манипуляторами, для которых жизнь их подчинённых ничего не стоит. Кадыров вообще попал в разряд пламенных идеологов войны до последнего русского ради реализации больных хотелок Путина. Он обещал "новые сюрпризы" для украинских шайтанов. А тут вдруг резко дал по тормозам и стал хвалить хрякоподобного Суровикина за "отвод войск" из Херсона. Молодец, мол, бережет ребят. Память у пехотинца Путина короче, чем у золотой рыбки, ведь намедни за оставление Лимана Кадыров призывал порвать генерала Лапина.

Хотя остаточные явления российской армии пребывают в состоянии коллапса, пока ранее делать определенные выводы о том, что вынудило российских генералов из Минобороны взять на себя всю вину за столь переломный провал. Фактически "красные линии" Москвы оказались фикцией, в глазах российского электората теперь Путин выглядит главным ответственным за провал вторжения, ведь весь гнилой генералитет – его назначенцы.

Таков плачевный конец, но будем трезвыми: в Кремле хоть и не видят в потере оккупированных территорий трагедии, но рейтинга Путину подобный расклад затяжной войны на истощение явно не прибавляет. Тем более, в Украине не поверили в "жест доброй воли", и осторожно относятся к российскому отходу "на более выгодные рубежи". Как показывает практика поведения путинской братии, во всем у них шило в мешке.

Вроде как Захарова, известная своими гнусностями, призывает к мирным переговорам "с учётом новых реалий", но почему-то поджигателя войны Патрушева послали за пополнением дронов и ракет в Тегеран. Как-то не сходятся эти крайности.

Тем более после ядерного шантажа и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре во всех частях Украины.

Согласно отдельным оценкам РФ оставила Херсон неспроста. Как минимум город кишит минами и всевозможными иными следами пребывания оккупанта, который сделал его безжизненным. Нельзя исключать подготовку огромной диверсии с подрывом дамбы Каховской ГЭС, после чего значительное число украинских военных и гражданских могут погибнуть. Да и вероятных безжалостных террористических обстрелов областного центра никто не отменял.

Странная история с гибелью коллаборанта Стремоусова, синхронизированная с "тяжёлым решением" по Херсону, только прибавляет опасений на счёт какого-то плохого сценария. Лучше перебдеть, чем недобдеть.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/760

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