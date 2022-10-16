ХХ-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая откроется в воскресенье в 10:00 (в Киеве будет 5 утра) в Доме народных собраний в Пекине. Главный вопрос - сможет ли Си Цзинпин переизбраться на третий срок.

И очень интересно то, как будет вестись трансляция этого мероприятия. Проведение ХХ-го съезда будет транслироваться в прямом эфире Медиакорпорацией Китая, на телеканалах и радиостанциях по всему Китаю, а также на новостных сайтах, платформах новых медиа, больших экранах на открытом воздухе и на передвижных телеэкранах. Съезд должен звучать из каждого утюга и это будет единоголосие. Почти, как наш Единый телемарафон.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/21959

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