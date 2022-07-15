HIMARS не тільки нищать ворожі склади, а й виграють інформаційну війну в росії

Хоч би скільки пропагандисти рф розповідали, що HIMARS їх не лякають, та реальний стан справ говорить про інше. Центр стратегічних комунікацій розповідає, як росіяни забрехалися про американські РСЗВ.

● На початку червня путін заявляв, що HIMARS не допоможуть Україні, оскільки «вона вже мала аналогічні системи радянського та російського виробництва».

● Після цього російський наратив «підтримка Заходу лише затягує війну» поповнився «патріотичним»: «HIMARS нам не страшний».

● Коли з’ясувалося, що американська РСЗВ все-таки «страшна» для росіян, то вони взялися розганяти фейк про продаж установок. Та насправді, контроль за західною зроєю в України – у пріоритеті.

● У рф спалахнула справжня внутрішня інформаційна війна. Військові експерти заявили: «українська пропаганда робить з HIMARS «чудо-зброю», провокуючи паніку саме в російській блогосфері». ЗМІ запевнили своїх читачів, що «снаряди HIMARS не є складною ціллю для російської ППО і регулярно збиваються».

● А коли почалось регулярне знищення складів із боєприпасами, у москві негайно вигадали наратив про «варварські обстріли мирного населення». Але відео очевидців, а також супутникові знімки свідчать, що зброю захисники України застосовують для знищення саме військових об’єктів.

Та брехня пропагандистів стає щораз абсурднішою: «американський супутник завис над Новою Каховкою і вдавав, що його заклинило – для того, щоби коригувати удари HIMARS по складах боєприпасів».

Що ж, наступного разу чекаємо на новини про те, що американський супутник не просто імітував поломку двигуна, а й сам стріляв у спини російським солдатам із засідки.

Источник: https://t.me/spravdi/13169

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