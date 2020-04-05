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ХКБМ загрожує штраф за непоставку бронетранспортерів Нацгвардії

ХКБМ загрожує штраф за непоставку бронетранспортерів Нацгвардії

Військова прокуратура подала позов до суду щодо стягнення з ХКБМ штрафних санкцій у понад 6,3 млн грн за зрив поставки броньованої техніки на замовлення Національної гвардії України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.

Зокрема, на виконання контракту державного оборонного замовлення ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» (ХКБМ) зобов’язалось у певний строк виготовити та поставити до військової частини Національної гвардії України бронетехніку (скоріш за все мова йде про БТР-4Е).

Попри здійснення повної передплати бронетехніку до військової частини поставлено не було. З метою захисту інтересів держави, Військовою прокуратурою Об’єднаних сил до Господарського суду міста Києва спрямовано позовну заяву про стягнення штрафних санкцій.

Нагадаємо, що минулого року ХКБМ також було зірвано контракт на постачання БТР-4 для Збройних сил України, згодом термін виконання контракту було подовжено після особистого втручання Президента України Володимира Зеленського. Перші 12 БТР-4Е за цим контрактом надійшли до 92-ї механізованої бригади в грудні 2019 року. Контракт передбачає постачання 45 БТРів.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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Темы: впк, харьков

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