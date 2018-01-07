Хмеймим. Минус С-400?

Якобы, такими дронами атакован Хмеймим

Почему-то не удивляет отсутствие четкой информации о том, что же потеряли россияне в Новогоднюю ночь на своей сирийской авиабазе Хмеймим. Скорее всего, дело не в количестве трупов, которые в РФ никого не интересуют, а в том, насколько пострадала материальная часть авиабазы, в частности – парк боевой авиации. На самом деле, причина тут может быть банальной и вполне меркантильной. По разным сообщениям, в числе поврежденных/уничтоженных самолетов, числится 1-2, а то и больше , новейших истребителей Су-35. Такие самолет обходятся бюджету РФ примерно в 2 млрд. рублей. Все остальное – дешевле, но тоже – имеет свою ценность. Кроме того, наиболее вероятной причиной таких потерь, является детонация склада боеприпасов. По логике вещей, речь может идти о складе авиационных боеприпасов – свободно падающих авиабомб, их корректируемых родственниц и ракет воздух-земля и воздух-воздух. То есть, взлетело хранилище именно такого рода боеприпасов.

А теперь вспомним, что говорил Путин и его холуи от министерства обороны. Они рассказывали о том, что их военные, в основном – авиаторы, нарабатывают опыт применения новых образцов вооружений, в боевой обстановке. Есть большая вероятность того, что в уничтоженном хранилище, находилась большая часть высокоточных боеприпасов для авиации, которых в РФ не очень много. А кроме того, там были самые новые разработки, которые только приняты на вооружения или проходят испытания. По определению, такие ракеты стоят совсем недешево, особенно в РФ.

Если признаться в истинных потерях материальной части, то кто-то обязательно возьмет калькулятор и посчитает, во сколько обошлась новогодняя пьянка в Хмеймим. А более продвинутая публика, пойдет в Сеть и возьмет численные выражения годовых бюджетов субъектов федерации, чтобы сравнить их с тем, что взлетело на воздух в Сирии, в качестве новогоднего салюта. Некоторые это уже сделали, пусть и на косвенном подтверждении потерь. Даже не учитывая склад боеприпасов, и не касаясь самых оптимистичных показателей потерь, цифры получаются серьезными, превышающими годовое финансирование средних областей РФ.

По этой причине, писать правду об инциденте – не комильфо. Но сирийские повстанцы решили добавить этой бухгалтерии новых красок и немного перчика. Россияне уже наверняка разработали версию случившегося, из которой должно явствовать, что все стало следствием роковой случайности, а потери были мизерными, о которых даже говорить нечего. И вот, пока эта версия не была озвучена, база Хмеймим подверглась еще одной атаке. Как отчитываются сами нападавшие, в этот раз им не удалось собрать большого урожая самолетов и попали они только в один аэроплан. Однако, им удалось получить другой, не менее ценный приз – установку комплекса ПВО С-400. С такой динамикой, через месяц-полтора, на базе Хмеймим останутся только обломки российского Люфтваффе и воронки от пламенных приветов сирийцев. Похоже на то, что те входя во вкус и берут пример с израильтян, которые продолжают планомерно выжигать логово иранских наемников и Хезболы. Правда, ЦАХАЛ это делает примерно раз в неделю, а сирийцы решили не растягивать удовольствие и радовать нас чаще.

Россияне так и не могут определится с тем, что рассказать публике об оружии, которым атакуют сирийцы. Сначала речь шла о минах, потом – о реактивных снарядах, а теперь – о самодельных дронах. Какую версию не возьми – все равно – плохо. Ведь если отработали минометом, та надо гнать в шею службу безопасности базы, которая подпустила минометный расчет почти впритык к территории базы. Реактивный снаряд – очень вряд ли. Они используются пакетно, по площади, чтобы в конце концов, один из десятков боеприпасов, попал таки в цель. Единичный боеприпас почти наверняка не сможет точно лечь в склад или установку С-400. Еще хуже, если речь идет о беспилотнике, ибо давно известно, что для таких целей на базу завезли ракетно-пушечную систему ПВО «Панцирь», которая просто обязана была сбить любой беспилотник.

Если только выдать официально одну из этих версий, то надо делать серьезные выводы либо о персонале базы, либо об ее вооружении, а «Панцирь» становится просто кучей металлолома. Тогда становится понятно, почему израильтяне беспрепятственно уничтожают потенциального противника, не имея проблем с ПВО российского производства.

В любом случае, новый удачный налет на средоточие «русского мира» в Сирии, увеличил и без того внушительную сумму средств, выброшенную на ветер в этой стране. Исходя их этого, хотелось бы пожелать обеим сторонам « в добрый путь». Россияне пускай вывозят туда на утилизацию свою технику, оружие и личный состав, и местные повстанцы, пускай и дальше будут такими находчивыми и результативными. Пару месяцев назад Путин не зря говорил о том, что особое внимание надо уделить повышению качества ритуальных услуг. Может быть, это и был конечный итог «сирийских учений»? В любом случае, копать им еще – не перекопать.

Источник: defence-line.org

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