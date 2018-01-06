Хмеймимский Дедушка Мороз

Автор всегда считал, что юмор является некой вакциной от безысходности или совсем тяжелой ситуации, которой, без сомнения, является война. В общем – давно утвердился во мнении, что юмор – предохранительный клапан для сознания, деформируемого окружающими событиями. Но чего точно не предполагал, так это того, что юмор можно использовать как мощное смертельное оружие. Но, учиться воспринимать новое – никогда не поздно. Как это ни странно, к этому заключению удалось прийти после ознакомления с текстами знаменитых российских пропагандистов, пусть и разочаровавшихся в Путине.

Речь идет о налете на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Как мы писали ранее, там случился серьезный погром, в результате чего была повреждена, а возможно, и полностью уничтожена часть авиапарка российской авиационной группировки. Объективных данных, на сей счет, пока нет, но скоро должны появиться фотографии спутников, которые обычно попадают в Сеть от Стратфора, тогда картина будет понятной. Тем не менее, под раздачу попали от 7 до 10 и более летательных аппаратов ВВС РФ. Понятно, что не обошлось там без убитых и раненых, но нас это интересует лишь косвенно, ибо бабы еще нарожают.

Интерес к убитым и раненным заключается лишь в том, что из российского Чкаловска в Хмеймим вылетел военно-транспортный Ил-76, бортовой номер которого указывает на летающий госпиталь ВС РФ «Скальпель». Если пришлось гнать медицинский борт из Подмосковья, значит на то были причины. Но самое интересное другое. Он зашел на посадку в Хмеймим, но так и не приземлился. Покружил, и ушел через воздух Турции на Сочи. Еще раз, самолет ВТА РФ не смог сесть на авиабазе РФ в Сирии. Это что же там должно было делаться, что даже ВПП для борта оказалась недоступной? Похоже, что красота там — неописуемая.

Но юмор не в этом, а в том, как все получилось. Имеется две версии, одна другой смешнее. Первая из них говорит о том, что местные противники Асада и россиян хорошо изучили повадки россиян и были уверены, что те нарежутся в лоскуты (на Новый Год) и утроят фейерверк на базе, мол – знай наших. В общем, когда «победители» стали пускать салюты и палить из табельного оружия в небо, вот тогда на огонек и полетели мины. Вспышки и шум разрывов салютов стали маскировкой для прилетевших подарков. А когда фейерверк пошел из склада боеприпасов, то ужравшаяся российская рвань просто была поставлена перед фактом и уже ловила подарки от своего «деда мороза» из арсенала. Так российских военных еще никто не поздравлял.

Если все было именно так, то сирийцы оказались обладателями шикарного и смелого чувства юмора. В любом случае, россиянам в Хмеймим было весело и они там не скучали.

Вторая версия – еще веселее. Возможно, все происходило как в первом варианте, только вот по складу попали не сирийцы, а сами салютующие «победители». Если это так, то надо установить имена этих лиц и прислать им награду в виде куска сала, эквивалентного одному квадратному метру и с наградным листом – «за юмор и находчивость» с пожеланием, повторять такие вещи каждый год. Мало того, пообещать такую же награду и ведро шмурдяка, если подобное удастся повторить на авиабазе Борисоглебска, где находится ядерный арсенал ВВС РФ. Напомним, это – город Воронежской области. Так что можно и два ведра шмурдяка выдать.

Возможно, хмеймимский Новый Год удалось заснять нескольким людям на видео. В общем, там видно, что вечеринка была зажигательной и, безусловно – веселой. А как было принято еще в совке: «Как новый год встретишь, так его и проведешь». Будем надеяться, что в этом выражении есть некий скрытый смысл и мы увидим еще много интересного и веселого.

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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