Хмельницька АЕС відключила всі енергоблоки, а Рівненьська АЕС один з чотирьох, через втрату доступу до електромережі, - МАГАТЕ.

«Хмельницька АЕС в Україні втратила будь-який доступ до електричної мережі вчора через військові атаки на країну, що змусило її тимчасово пеерключитися на дизельні генератори для живлення», – заявили в агентстві з посиланням на його генерального директора Рафаеля Ґроссі. Дані Ґроссі отримав від української влади.

Рівненська АЕС, за інформацією МАГАТЕ, втратила зв’язок з однією зі своїх ліній потужністю в 750 кіловат після обстрілів. Один із чотирьох енергоблоків був автоматично відключений. Сьогодні вранці станція збільшила потужність одного з трьох енергоблоків, які працюють, щоб продовжити енергопостачання.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/20721

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