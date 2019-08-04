"Хочуть винищити наше село": як поведінку ворога бачать мешканці Водяного

Пані Зоя – одна з небагатьох мешканців Водяного, хто й досі живе в селі, жінка щодня ризикує потрапити під ворожі кулі та снаряди

За минулу добу позиції українських захисників були обстріляні десять разів із використанням гранатометів та великокаліберних кулеметів. На Приазов'ї супротивник застосовує запалювальні снаряди. Гатять у житлові будинки поблизу лінії розмежування. В одному з таких сіл побували кореспонденти "5 каналу".

Прифронтове селище Водяне розташоване в безпосередній близькості до зони бойових дій. На шостий рік війни у колись дачному населеному пункті майже не залишилося вцілілих будівель. Адже окупанти на цій ділянці приазовського напрямку цілять по будинках цивільних.

"Всі пошкоджені. Без вікон, вибиті, корпуси стоять ще, а так вони всі постраждали, цілих немає уже", – розповідає Зоя Краля мешканка Водяного.

Пані Зоя – одна з небагатьох мешканців Водяного, хто й досі живе в селі. Жінка щодня ризикує потрапити під ворожі кулі та снаряди. Попри це, виїжджати звідси не планує. Розповідає – в разі небезпеки ховається у підвалі.

Жінка впевнена, бойовики намагаються знищити село повністю. Останнім часом навмисно обстрілюють його запальними снарядами, через які у Водяному спалахують пожежі.

"Запальні були. Снаряди були. Я якраз часник обрізала, і воно горіло. Почався обстріл. Коли та сторона горіла, у мене паніка почалася. Мені здавалося, що вже горить, підходить до мого городу. Я тут і насос включала і косою все обкошувала навколо свого городу", – пригадує жінка.

Доступ транспорту у Водяне, зокрема рятувальників, обмежений через небезпеку. Гасити пожежі після чергових ворожих обстрілів, місцевим допомагають військові. Бійці розповідають, останніми днями окупанти нахабніють.

"Перемир'я не дотримуються, стріляють навмання – аби показати, що ось, ми не згодні з перемир'ям. Якнайбільше принести нам якоїсь шкоди. Міномети працюють. Якщо не кожен день, то через день, може не так масово, коли було до перемир'я, а під час перемир'я вони вже можна так сказати нишком – блукаючі міномети. Одну-дві міни кинуть, поїдуть, більше, щоб нашкодити", – пояснює армієць ЗСУ з позивним "Скіф".

Армійці вогонь не відкривають, дотримуючись перемир'я.

Источник: 5.ua

Автор: Олена Уланова, Олег Корінний, "5 канал"

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