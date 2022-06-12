Холера в Маріуполі: окупанти активно готуються до епідемії

Пропаганда російської федерації активно заперечує спалах холери в тимчасово окупованому Маріуполі, однак рашисти почали готувати медичні заклади міста до епідемії.

Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупаційна влада хоче терміново відкрити інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги, інформує «Українська правда».

Усього в місті вже готово чотири бокси для ізоляції хворих, раніше в цьому інфекційному відділені лікували людей з COVID-19.

Окупанти також використовували його під час вуличних боїв в Маріуполі для зберігання близько 600 тіл загиблих.

«Цікава деталь – інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на «медичне сафарі» для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення «Записки юного врача» Булгакова на кістках маріупольців», – сказав Андрющенко.

У місті все ще складна ситуація з похованнями, черга на отримання дозволу становить 10 днів, що створює додаткову загрозу епідемії влітку.

В умовах спеки маріупольці мають зберігати тіла близьких вдома, або на вулиці в імпровізованих моргах.

Через це у дворах житлових кварталів зростає кількість власноруч влаштованих могил.

Источник: sprotyv.info

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