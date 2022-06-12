Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 112

Холера в Маріуполі: окупанти активно готуються до епідемії

Холера в Маріуполі: окупанти активно готуються до епідемії

Пропаганда російської федерації активно заперечує спалах холери в тимчасово окупованому Маріуполі, однак рашисти почали готувати медичні заклади міста до епідемії.

Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупаційна влада хоче терміново відкрити інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги, інформує «Українська правда».

Усього в місті вже готово чотири бокси для ізоляції хворих, раніше в цьому інфекційному відділені лікували людей з COVID-19.

Окупанти також використовували його під час вуличних боїв в Маріуполі для зберігання близько 600 тіл загиблих.

«Цікава деталь – інфекційне відділення очолює росіянин, що приїхав з Сибіру за пригодою на «медичне сафарі» для отримання унікального досвіду. Таке собі втілення «Записки юного врача» Булгакова на кістках маріупольців», – сказав Андрющенко.

У місті все ще складна ситуація з похованнями, черга на отримання дозволу становить 10 днів, що створює додаткову загрозу епідемії влітку.

В умовах спеки маріупольці мають зберігати тіла близьких вдома, або на вулиці в імпровізованих моргах.

Через це у дворах житлових кварталів зростає кількість власноруч влаштованих могил.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Российские спецслужбы скупают спутниковые снимки Украины у частных компаний
Сегодня 10:16    102
287 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 10:02    73
Русня сменила тактику
Сегодня 09:50    139
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06
Сегодня 09:40    92
Посол США прокомментировала слова Байдена о Зеленском по поводу предупреждений о нападении россии
Сегодня 09:38    120
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 12 червня
Сегодня 09:00    103
З Донбасу до Львова 12 червня вирушить евакуаційний потяг
Сегодня 08:48    100
Країни НАТО мають неофіційну домовленість не поставляти Україні танки - Spiegel
Сегодня 08:36    175
Замість обіцяних почестей рашисти складають тіла своїх убитих просто неба (АУДІО)
Сегодня 08:24    130
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 червня 2022 року
Сегодня 08:14    156
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 