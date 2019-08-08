Хомчак сообщил, почему ВСУ не ответили на убийство четырех морпехов

Подразделения морской пехоты на позициях в Приазовье, где вчера погибли четыре бойца ВСУ, не дали немедленный огневой ответ на обстрел со стороны врага, поскольку боевики успели уйти с позиций, откуда стреляли.

Об этом рассказал на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

"Это был выстрел из гранатомета, к которому прикрутили мину калибра 82 мм, которая попала прямо в окоп, где военные проводили инженерные работы на позициях", - сказал он.

Хомчак уточнил, что такие обстрелы "как правило, носят редкий характер, но, тем не менее, они есть".

"Военнослужащие готовы были дать ответ, но, по нашей развединформации, противник после обстрела покинул свои позиции - и сейчас там противника нет", - сказал Хомчак.

По словам начальника Генштаба, армия продолжает "придерживаться мирных договоренностей", которые инициировала администрация Зеленского, хотя в районе Павлополя в Приазовье и на Светлодарской дуге фронта "наблюдаются отдельные" нарушение режима тишины оккупантами.

Источник: prm.ua

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