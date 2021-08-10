Хотел заправить машину: в Харькове произошел крупный пожар в частном дворе

Горит все? - Угу. Сильно?

Эти кадры очевидцы сняли накануне вечером. На них видно - столб черного густого дыма поднимается высоко в небо. Сообщение о пожаре на территории частного двора на улице Николаева поступило к пожарным в половине шестого вечера. К месту происшествия немедленно были направлены 4 отделения чрезвычайников, ведь существовала угроза жилому дому, который стоял в шести метрах от очага пожара.

Возгорание возникло, когда хозяин заправлял автомобиль, рассказывает пресс-секретарь чрезвычайников Евгений Василенко. Пламя охватило гараж и хозяйственную постройку, автомобили Киа, ИЖ и мотоцикл "Юпитер".

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГСЧС в Харьк.обл.

Господар самотужки намагався заправити власний автомобіль, виникла іскра з послідуючим займанням парів палива і розповсюдженням полум’я на автомобіль КІА, автомобіль ІЖ, а також з розповсюдженням на господарчу споруду та гараж. Всі сили підрозділів ДСНС були направлені на недопущення розповсюдження полум’я на житловий будинок та інші споруди

65-летний мужчина сначала вызвал спасателей, а затем пытался спасти от огня автомобиль ИЖ и выкатить его из гаража, из-за чего получил ожоги рук, рассказывает Евгений Василенко. Он был госпитализирован в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Остальной автопарк, гараж и хозяйственную постройку огонь уничтожил полностью.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГСЧС в Харьк.обл.

Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров. В 18-08 пожар был локализован и в 20-38 полностью ликвидирован

Вероятная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при заправке автомобиля. Впрочем, окончательно это выяснят уже эксперты после изучения всех деталей.





Агентство Телевидения Новости