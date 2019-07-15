Хотели спасти лес, а получили зеленкой в лицо. Нападение на экологов в Чугуевском районе

На этом видео - КАМАЗы, которые вывозят из Кочетковского леса срубленные деревья, на которые у сопровождения нет никаких документов и разрешений. Незаконную вырубку недавно заметили экологи из "Зеленой стражи Украины". На место они вызвали полицию и руководство Чугуево-Бабчанского лесхоза - и получили за это от титушок зеленкой в ​​лицо.

Олег Костров, эколог:

Когда от меня отъехали сотрудники полиции и остался один следователь, который был в нашей группе, от группы, которая активно угрожала мне, моим родным и близким, моим товарищам, отделилось два или три человека, точно не могу сказать, видел только двоих, в руках у них были стаканчики из-под кофе. Оказалось, что это была зеленка. Они совершили акт вандализма, они хотели нас запугать, они полностью залили глаза моему другу и товарищу, и соратнику.

Мужчина объясняет: всего от нападения пострадали три человека - сам Олег, его друг и местный житель. Добавляет: от серьезных ожогов его спасли очки, но неожиданный стресс стоил ему гипертонического криза - на место пришлось вызывать медиков. Однако, несмотря на все это, эколог говорит - на нападающих не злится, скорее, жалеет их.

Олег Костров, эколог:

А то, что происходило, так это мне, как любому человеку, у которого есть семья, просто больно. Дети, которые все это делают, они ведь не понимают, что и они окажутся в той позиции, в которой оказался я, и будут другие дяди, которые будут так же о них вытирать ноги, как они вытирали ноги о нас.

В Чугуевском отделении полиции говорят, относительно самих черных лесорубов завели дело по статье 246 - это незаконная вырубка леса, а на титушек - по статье 296 - хулиганство - Уголовного кодекса Украины. В ситуации обещают разобраться, а пока подозревают, что нападавшие могли сотрудничать с руководством местного лесхоза, который, в свою очередь, мог быть заинтересованным в том, чтобы скандал с незаконной вырубкой не вышел наружу.

Но в самом лесхозе на все звонки журналистов по телефонам указанным на сайте Управления лесного и охотничьего хозяйства не отвечают. Напомним, что Олег Костров занимался и другим резонансным делом с массовыми вырубками - в соседнем Октябрьском лесничестве. Новости «АТН» недавно сообщали, что, когда руководитель этого лесничества Руслан Чагаровский вместе с экологами заметил, что «черные лесорубы» за время его отпуска незаконно вырубили деревьев почти на 61 000 000 гривен, в Управлении лесного хозяйства решили просто уволить его.

Агентство Телевидения Новости