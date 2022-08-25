Ги-ги-ги!

Не можу не процитувати. «Фюрер дає надто мало свободи своїм військовим срратникам і це вже-бачте призвело до того, що тепер фюрер вирішує питання вводу в дію кожної окремої роти. Але Дітріх не в праві судити про таке. Фюрер не може покластися на своїх військових радників. Вони його так часто підводили, що тепер він має займатися кожним підрозділом». Щоденник Геббельса, запис від 3 березня 1945 р.

Різниця лише в тому, що Гітлер почав командувати підрозділами в обхід військового керівництва, коли союзники буди уже в Німеччині. А в Путіна все кепсько прямо зараз.

Мене часто навідує думка, що після певного перелому у війні, ми підемо вперед дуже швидко. Так само як наступали на Київщині. Бо ворог от просто побіжить. Бо хребет верблюда ламає останнє пір’ячко.

А хребет російської воєнщини уже тріщить.

Джерело: https://t.me/dragonspech/5402

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