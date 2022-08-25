Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:31
Просмотров: 196

Хребет російської воєнщини уже тріщить

Хребет російської воєнщини уже тріщить

Ги-ги-ги!

Не можу не процитувати. «Фюрер дає надто мало свободи своїм військовим срратникам і це вже-бачте призвело до того, що тепер фюрер вирішує питання вводу в дію кожної окремої роти. Але Дітріх не в праві судити про таке. Фюрер не може покластися на своїх військових радників. Вони його так часто підводили, що тепер він має займатися кожним підрозділом». Щоденник Геббельса, запис від 3 березня 1945 р.

Різниця лише в тому, що Гітлер почав командувати підрозділами в обхід військового керівництва, коли союзники буди уже в Німеччині. А в Путіна все кепсько прямо зараз.

Мене часто навідує думка, що після певного перелому у війні, ми підемо вперед дуже швидко. Так само як наступали на Київщині. Бо ворог от просто побіжить. Бо хребет верблюда ламає останнє пір’ячко.

А хребет російської воєнщини уже тріщить.

Джерело: https://t.me/dragonspech/5402

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно
Сегодня 10:20    108
Россия теряет влияние в Казахстане
Сегодня 08:20    177
В россии запретили СССР
Сегодня 08:10    295
Якою ми бачимо Україну майбутнього?
Сегодня 07:48    135
СБУ нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах України
Сегодня 07:38    122
26 февраля глава МО РБ звонил Резникову с предложением о капитуляции - Washington Post
Сегодня 07:29    169
Захоронение поджигателей войны
Сегодня 07:20    223
Норвегия и Великобритания передадут Украине микродроны Teledyne FLir Black Hornet
Сегодня 07:10    124
Оперативна інформація станом 06.00 25.08.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:09    125
Чернетка Універсалу відновлення Акту проголошення незалежності (ФОТО)
Сегодня 07:01    127
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 