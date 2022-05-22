Хроника Харькова, 20-21 мая

Два дня обстрелов. Ствольная арта, РСЗО. Кажется, прорвалось через ПРО пара ракет. РСЗО били по Салтовке и Алексеевке. Ствольная по Сев. Салтовке и Пятихаткам, кажется еще по Большой Даниловке. РСЗО по Салтовке и Алексеевке. Места ракетных ударов в паблике не назывались. За последнюю неделю или больше, вчера были самые тяжелые обстрелы.

По области обстрелов еще больше. Очень тяжелые обстрелы всех прифронтовых населенных пунктов на севере области и на изюмском направлении. Очень тяжелый ракетный удар по Лозовой. Как и по самому Харькову, наверное самые тяжелые обстрелы за последнее время.

Активные боевые действия идут сейчас вдоль всей линии фронта на севере области. Насколько я знаю, и вдоль всей или почти всей на изюмском направлении. Русские опять обваливают артой наши позиции "на все деньги". В некоторых местах враг пытается проводить контрнаступления на недавно освобожденные населенные пункты, но успеха не имеет. Там, где русские не лезут вперед, они активно закапываются на новых рубежах. Насколько я могу судить, резко выросло число участков фронта, на которых активные боевые действия ведутся одновременно.

Вчера поездил на изюмском направлении, завозили нашим бойцам всякое. По дороге проезжали через Лозовую и Барвенково, в Барвенково почти час ждали "своих" военных, без которых дальше не проехать. Да, фотограф из меня тот еще. Никаких интересных фоток не привез. Правда, и времени просто ходить кругами с открытым ртом было немного. Несколько наблюдений оттуда.

Жизнь не сказать, что кипит, но идет полным ходом. Магазины работают, автобусы и маршрутки ходят. Огороды активно высаживаются. Вообще по поведению людей никаких признаков прифронтовых населенных пунктов. Местные ведут себя абсолютно расслаблено. Даже заметно расслабленнее, чем в Харькове сейчас. Не говоря о Харькове месячной давности. Даже не сказать, что как-то заметно изменился состав по полу и возрасту. Мне трудно сравнивать, я давно там не был перед войной. Но количество людей на местных точках сборки очень большое. При этом как-то волнами. За 10-15 минут количество людей на пяточке легко может измениться в 3-4 раза.

Разрушения есть, но их не очень много и они не так сильно бросаются в глаза. Возможно это еще связано с тем, что в основном малоэтажные же дома, а зелень уже густая и скрывает. Но до Барвенково включительно тотальных разрушений нет и близко. Хотя по некоторым местам видно, что долбали прицельно. Есть просто разрушенные жилые дома. ничем не отличающиеся от домов слева и справа.

В Барвенково очень легко узнать человека, который день-два из Харькова. Простейший критерий: он в бронике. Ни местные жители, ни военные там броники не носят. Когда заметили, начали выискивать взглядом военных в брониках специально. За полчаса только двоих. Один выскочил из машины. купил сигарет и умчался. Второй приехал за нами везти нас дальше. Дальше уже, естественно, военные чаще всего в брониках даже в расположении. Ну а мы как порядочные выполнили инструкции и в Барвенково уже гордо в брониках были, еще и с касками все время под рукой :)

Военные экипированы в среднем намного хуже встречаемых в Харькове. Вот очень заметная разница, харьковские на их фоне космопехотой выглядят. Наверное это как-то связано с близостью и количеством волонтеров рядом и на возможности командования тратить время на бодание с начальством по вопросам снабжения.

Я не знаю, можно ли писать куда ездили дальше, потому на всякий случай не буду. Но тоже просто наблюдения. Подряд километров семь дороги, причем вдоль которой боев не было. Просто изрыта воронками. С обычными дорожными ямами их не перепутать, примерно одного размера (вернее двух), чаще всего правильной формы и с довольно ровными еще краями. В среднем по 12-15 на каждый сто метров. Я честно пытался сфоткать, но дома посмотрел, ничего на этих шедеврах не разобрать, кроме грязного лобового.

В мелких селах людей осталось совсем немного. Раздолбанных домов естественно намного больше по мере приближения к линии фронта. Но по первому впечатлению в разы меньше, чем в прифронтовых селах на север от Харькова. Даже в тех, в которых непосредственно боев не было. О бойцах, к которым в гости заезжали, в другой раз напишу. Но люди спокойны. Собираются делать свою работу до того момента, пока последний оккупант не ляжет в землю и не сбежит. Столько, сколько потребуется.

Да, в Лозовой результата прилета не видел. Ракетный удар был между нашими проездами туда и назад. Мы уже знали, но слишком спешили чтобы заезжать посмотреть.

Харьков стоит!

Слава Украине!

Низкий поклон нашим защитникам!

#ХроникаХарькова

Источник: telegra.ph

Автор: Соловьев здорового человека

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