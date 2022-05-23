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Хроника Харькова, 22-е мая

Хроника Харькова, 22-е мая

Обстрелы сегодня были Сев. Салтовки, Б. Даниловки, Пятихаток. На Сев. Салтовке есть пострадавшие. По другим районам, насколько я знаю, не прилетало. По области обстрелов много, но немного меньше, чем в предыдущие дни. Поблизости Харькова русские обстреляли Дергачи и обстреливают села на север от Харькова. Где были обстрелы в районе Чугуева и на Изюмском направлении официально не сообщается.

Боевые действия в области ведутся активно. В области уже довольно давно фактически два разных направления: непосредственно Харьковское и Изюмское. Ситуация на них разная. Если инициатива на Харьковском в основном у наших воинов, то на Изюмском мы в основном находимся в обороне. Заметных изменений за прошедший день нет ни там, ни там.

Харьков все больше перестает выглядеть фронтовым городом. Какие-то пацаны на самокатах и досках, пара кампаний велосипедистов, просто гуляющие кампании. (Как обычно, протупил и не сфоткал. А был бы очень хороший кадр на фоне раздолбанной ОДА.) Правда, все еще подавляющее большинство магазинов и всего прочего закрыты. Хотя уже открываются не только продуктовые, хозтоваров и т.д. Производства тем более, очень мало еще перезапустилось. Так что с работой в городе все очень тяжело.

Все больше возвращается людей. У нас в доме количество обитаемых квартир увеличилось от минимума почти вдвое. Не знаю, насколько это репрезентативно, но действительно в Харькове очень много вернувшихся. По моим разговорам, возвращаются в большинстве случаев не потому что уже знают чем здесь заниматься. Возвращаются в основном люди, которые либо в сложных условиях были в эвакуации, либо у которых заканчиваются деньги на аренду жилья.

Очень радует движение с общественным транспортом. В первую очередь метро, которое обещают запустить уже за несколько дней. Как говорили все время и я, и еще многие, основная проблема с запуском метро была не в технических сложностях, а в самом принятии решения. Ну и в отселении из метро людей, использующих его в качестве убежища. Так что уже в самое ближайшее время Харьков опять получит транспортную связность. Думаю, это даст очень мощный толчок восстановлению нормальной жизни и в том числе экономики.

Харьков стоит!

Слава Украине!

Низкий поклон нашим защитникам!

#ХроникаХарькова

Источник: https://t.me/soloviovsensible/191

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