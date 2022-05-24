Хроника Харькова, 23-е мая

Обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня чем-то дальним прилетело по остановке на Павлово Поле. Из РСЗО обстреливали Салтовку. Стволкой Сев. Салтовку, Пятихатки и, кажется, Б. Даниловку. Обстрелы несопоставимо слабее, чем месяц назад, но все еще очень чувствительные. И если обстрелы ствольной артой уже возможны только пары микрорайонов по краю города, то РСЗО и ракеты будут к нас временами прилетать до самой победы.

По области обстрелов тоже было довольно много. На севере области обстреливались чуть ли не все населенные пункты, куда русские достают ствольной артой. По другим районам только из новостей знаю, очень обрывочные сведения. О боях в области сказать практически нечего. Они идут, в некоторых местах очень тяжелые. Значимых изменений, успехов или неудач нет (или мне о них не известно).

Харьков изо всех сил старается вернуться как можно ближе к мирной жизни. Сегодня немного походил и поездил по центру. Чуть ли не десяток за день заново открывшихся мест. "Да, мы сегодня только открылись." Несмотря на проблемы с горючим, количество машин на улицах растет какими-то космическими темпами, срочно нужно включать уже массово светофоры.

По ощущениям от случайных обрывков чужих разговоров, люди стараются забыть о войне. Психологически понятно, но меня безумно раздражает и огорчает. Да, я хочу чтобы город жил максимально полной жизнью. Но чтобы ни на минуту не забывал о том, что война идет, до нее считанные десятки километров и там прямо сейчас наши защитники ведут тяжелые бои. Но наверное в массовом сознании так не бывает. Или сидят по подвалам, или война где-то там далеко. Наверное, из этих двух вариантов уж лучше имеющийся.

Завтра должно заработать метро. Жду этого с нетерпением. Я уверен, что на деловой и социальной активности в городе метро скажется прямо вот очень сильно. Хотя анонсированные полчаса между поездами это и безумно много, но появится хоть какая-то возможность человеку без авто добраться из одного района города в другой. Ну и обещают, что дальше паузы между поездами будут сокращаться. Посмотрим как это все будет и оправдаются ли мои прогнозы.

Харьков стоит!

Слава Украине!

Низкий поклон нашим защитникам!

#ХроникаХарькова

Источник: https://t.me/soloviovsensible/192

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