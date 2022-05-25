Хроника Харькова, 24-е мая

Сегодня были обстрелы ствольной артой Пятихаток и Сев. Салтовки. Но слабее чем предыдущие дни. По другим районам, насколько я знаю, прилетов сегодня не было. По области кроме фоновых обстрелов был ракетный удар по Мерефе.

Опубликованы данные о жертвах. С начала вторжения в Харькове и области погибло более 700 человек мирного населения. Причем я уверен, что это еще далеко не полные данные. Например, нет и близко полных данных по Изюму, а там было очень много жертв. Нет данных по другим оккупированным территориям. Так что общее количество погибших уже намного больше. А война еще и близко не заканчивается.

Но Харьков оживает. И сегодня просто вот долгожданное событие: запустили метро. Да, с большим интервалом. Но по всем веткам и на все станции кроме трех Салтовских. (По Салтовской лии только от Истормузея до Барабашова.) И это офигительная новость! Причем должен выразить респект нашим городским властям. При всей необходимости этого шага, он был достаточно непопулярным. И честно говоря, я опасался затягивания вопроса чтобы не злить что переселившихся в метро, что многочисленных сочувствующих. Очень рад, что ошибся. Транспортная связность города в целом восстановлена. Не всего. но подавляющего большинства районов. И теперь можно, как и было в мирное время, наземный транспорт сконцентрировать на радиальных перевозках к метро. А на это даже оставшегося подвижного состава более-менее должно хватить. Насколько я был прав в своих ожиданиях и какой толчок это даст восстановлению активности в городе, станет понятно уже через неделю-две.

Сегодня три месяца с начала вторжения. И можно уже подвести некоторые итоги. Первый и самый важный из них в том, что мы еще живы, мы свободны, мы на своей земле. Харьков одним из первых встретил русских. Рашисты были уверены, что захватят нас в первые же сутки. И большинство мировых аналитиков соглашались с этим прогнозом. Но они не учли, что мы украинцы. Что Харьков - город железобетона, и это не о зданиях. Русские войска не смогли сломить наших защитников, несмотря на чудовищный перевес в силе и технике, несмотря на бонус неожиданности. Русские не смогли сломить волю харьковчан, несмотря на тысячи обстрелов, тысячи поврежденных и разрушенных зданий и сотни смертей.

Мы не впали в панику. И сегодня уже можно говорить о том, что Харьков выстоял. Выстояли все мы вместе. ЗСУ, ТРО и НГ, которые приняли на себя удар и дали бой, а теперь успешно гонят русских фашистов от Харькова. Коммунальщики и спасатели, которые иногда прямо под обстрелами гасили пожары, вытаскивали людей и поддерживали инфраструктуру. Медики, которые спасали кого можно и не отходили от пациентов прямо под обстрелами. Волонтеры, которые помогали и продолжают помогать фронту и вытащили на своих плечах львиную долю обеспечения горожан всем необходимым. Все харьковчане, которые не сдались. Которые оставаясь в городе или выехав из него, продолжали помогать кто чем может родному Харькову. Мы вместе. Мы выстояли. Мы - железобетон. Я горжусь тобой, Харьков!

И сегодня, через три месяца после начала широкомасштабного вторжения, мы не просто живы. Мы запускаем метро и думаем о восстановлении экономики города. Мы стали надежным тылом фронту. И хотя русские войска все еще стоят в 15 километрах от города, мы уверены в нашей победе!

Харьков выстоял!

Слава Украине!

Низкий поклон нашим защитникам!

#ХроникаХарькова

Источник: telegra.ph

Автор: Соловьев здорового человека

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