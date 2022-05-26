Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:04
Просмотров: 44

Хроника Харькова, 25-е мая

Хроника Харькова, 25-е мая

Обстрелы продолжаются. Сев. Салтовка, Пятихатки, зацепили край Алексеевки. Давно не было авиатревоги, сегодня нашу жизнь решили разнообразить и ей. По области обстрелов больше. Точные данные не приведу, но там сегодня не только пострадавшие, но и есть жертвы.

На севере области основные бои в районе Терновой и Рубежного. По линии Проходы-Липцы вроде бы немного меньше сегодня. Но взаимный обстрел позиций ведется и там активно. На Изюмском направлении боевые действия активнее всего в районе Довгонького. Там русские попытались прорвать оборону, были отбиты.

И по Харькову, и по области, продолжают очень активно и результативно работать коммунальщики. В первую очередь стараются везде восстановить работу сетей, разбираются завалы. За последние буквально 2-3 дня еще в нескольких селах восстановлено электроснабжение, в паре газоснабжение. Вообще очень радует, что усилия достаточно равномерно распределяются между самим Харьковом и областью. Нет такого, что сначала нужно полностью вылизать Харьков, а потом уже по остаточному принципу займутся областью. Очередность работ явно выстраивается от возможности фиксированными ресурсами восстановить сети максимальному количеству людей.

В Харькове у меня сегодня опять ощущение, что нет никакого одного Харькова. В центральных районах продолжается восстановление, возвращается жизнь. Все новые открываются магазины, кафе и т.д. А вот был сегодня коротко совсем на Сев. Салтовке (не в самой причем страшной части) и на дольше на Пятихатках. Картина совсем иная. То есть там делается не меньше, но уровень абсолютно другой. Например, в этих районах до сих пор ни одного работающего магазина, выбитые окна неотъемлемая часть пейзажа. Если в Центре люди живут, то на этих окраинах выживают.

Пересекался сегодня с многими волонтерами из совершенно разных групп и хабов. Обратил внимание, насколько все вымотаны и уже работают на резервных ресурсах организма. Нет, никто не собирается бросать и уходить. Но усталость временами ощущается просто физически. А нам всем бежать еще не стометровку, а марафон. Двое на мою просьбу поберечь силы и как-то позаботиться о себе в ответ грустно усмехнулись и спросили, что там я предлагаю беречь. Говорят, что если остановятся, то упадут. Я не знаю, что с этим делать. Ну если не считать полуфантастических вариантов, что все сейчас заработает настолько хорошо и успешно, что необходимость в волонтерах пропадет. Нужны какие-то специальные волонтеры, чтобы приводить в порядок других волонтеров :)

Харьков стоит!

Слава Украине!

Низкий поклон нашим защитникам!

#ХроникаХарькова

Источник: https://t.me/soloviovsensible/194

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 25.05.2022 щодо російського вторгнення
25.05.2022 18:48    184
Британская разведка полагает, что Украина не сможет заменить морские поставки зерна наземными
25.05.2022 17:03    172
В сегодняшнем WSJ вышел текст посвященный деблокаде поставок зерна из Украины
25.05.2022 10:46    239
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05
25.05.2022 10:12    181
238 дітей загинуло в Україні внаслідок збройної агресії РФ
25.05.2022 10:00    151
Российские олигархи намерены откупиться от санкций, передав свои активы Украине
25.05.2022 09:49    276
В Харькове создают новый батальон теробороны
25.05.2022 09:38    449
Жители Якутии организовали антивоенное движение и требуют независимости
25.05.2022 09:27    400
Экс-президент россии пригрозил Италии войной из-за Крыма
25.05.2022 09:16    450
Рекордний випуск військових облігацій, будівництво залізничного безвізу з ЄС: підсумки дня
25.05.2022 09:06    201
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 