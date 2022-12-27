Хроника отрицательного вставания с колен

● ЦБ РФ официально признал, что «безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы»

● Расходы граждан на покупку продуктов сокращаются 7-й месяц подряд: на 1,7% в апреле, более 2% летом, 3,5% в сентябре и 4,3% — в октябре (Росстат). Каждый 3-й россиянин после начала войны начал экономить на еде (ВЦИОМ)

● Доля нераспроданных квартир в новостройках по всей России достигла 66%. Это рекорд за всё время исследований (РБК)

● Совокупный дефицит бюджетов регионов РФ составит 1,7 трлн ₽ (ЦБ РФ). Это рекорд за 16 лет

● Цены на топливо на АЗС в РФ могут взлететь почти на 35% уже в начале 2023 г. («АвтоВзгляд»)

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/10242

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