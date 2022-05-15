Хроника поражения

● РФ, не имея возможности добиться результатов в Украине, параллельно разыгрывает старую карту с Осетией, которая должна внедриться в состав России после референдума. Насчёт законности такого референдума вообще не может идти речь. Ни одно серьезное государство даже близко не признало независимость Южной Осетии, а значит и волеизъявление региона посредством референдума является смешным...

● В свою очередь, Лукашенко, явно ощущая привкус российского поражения, неожиданно хвалит украинскую армию, начиная организовывать оборону Беларуси "по украинскому образцу". Более того, военные готовятся в условиях, приближенных к боевым, и в качестве успешного примера (и непосредственно модели для подражания) используется кейс украинской обороны...

Как мы понимаем, Лукашенко одновременно играет в 2 стороны, то рассказывая о важности ОДКБ, съезд которого также готовится, то подыгрывая Украине, пытаясь продемонстрировать свою нелояльность Кремлю.

● Насчёт съезда ОДКБ можно долго рассуждать, но все эти рассуждения не имеют смысла - ОДКБ развалился. Казахстан переориентируется на Турцию, Армения обижена на "помощь Москвы в борьбе с Азербайджаном" и также рассматривает вариант сотрудничества с Турцией.

Остальные члены имеют либо слабую армию, либо открыто поддержали Украину. Вот такой "военный пророссийский союз", в котором даже "последний друг Путина" и тот рассказывает о мастерском уничтожении украинскими защитниками толп орков.

● Россияне бегут из-под Харькова. В сущности, это стратегическая победа украинской стороны. Тем не менее, пока не стоит впадать в эйфорию. Фронт достаточно вязкий и Кремль по-прежнему настроен на формирование то ли котлов, то ли колец, что является труднодостижимым. Тем не менее, для Украины восточный фронт обороны сложен тем, что боо‌льшая часть территории хорошо обстреливается с воздуха, из-за чего выбитый из рук русских Харьков - это феноменальный успех.

● На этом фоне Москва через Германию и Францию хочет принудить Украину к подписанию мира на условиях "сохранения путинского лица" - Кремль пытается пролоббировать трек: "мы прекращаем агрессию, но нам гарантируют присоединение Луганска, Донецка и Херсона".

Но Шольц отметил (и это важно уточнить), что Украине нельзя навязывать условия, которые народ посчитает неприемлемыми. К тому же, по ряду сигналов из Берлина, такая форма переговоров требовалась Москвой, а Шольц всего лишь попросил, чтоб его "публично послали". Исполнено.

● А вот Китай выглядит все более угрюмо: Си пропал. Ходят слухи, что он был отстранён от власти и официальное решение будет принято в ноябре. Си являлся архитектором союза Москвы с Пекином. Похоже даже эта тонкая соломинка, которая и так действовала исключительно на газ и нефть по себестоимости, будет разбита.

Но Китай теряет и в стратегическом пакте влияния. Эксперты Rand говорят, что новый президент Филиппин Маркос сосредоточится на защите суверенитет страны от Китая и отдаст приоритет альянсу с США. Контакты с Москвой должны снизиться до минимума.

● Таким образом, Штаты усиливают собственное присутствие в зоне стратегических интересов Китая вообще без всяких вложений. Россия распугала союзников Пекина, которые до этого хотели расположить на своей территории китайские военные базы с осознанием, что нападение на Тайвань не состоится, а так можно будет выкачивать деньги из Си. Теперь схема не работает - государства ложатся под Вашингтон, "чтобы не было войны", тем самым сводя до нуля роль КНР в военной силе региона.

● Руководство Пекина должно быть благодарно Путину. Он уничтожил не только контуры своей безопасности - он буквально подложил свинью прямо под дверь Пекина. Путин способствовал не только приближению НАТО к России (Финляндия, Швеция); он ещё и приблизил Штаты к Китаю.

Феноменальное умение разрушить все, до чего доходят руки.

Но даже эта череда геополитических провалов (см. текст выше) не является окончательной. Кремль, был одним из крупнейших мировых поставщиков вооружения. Этому также приходит конец - экспорт оружия РФ будет значительно сокращён и маргинализирован.

Отчет сингапурского института ISEAS-Yusof Ishak утверждает, что украинский конфликт нанес ущерб репутации российской оборонной техники в Юго-Восточной Азии. Конфликт в Украине затруднит восстановление продаж ее оборонной промышленности и приведет к дальнейшему снижению экспорта вооружений. "Низкая эффективность российских вооруженных сил на поле боя нанесла значительный репутационный ущерб военной технике российского производства.

● Сообщается, что ряд западных военных компаний при содействии Минобороны Британии разместили заказ на сбор информации об эффективности российских вооружений в Украине с последующим ее оформлением и размещением на крупнейших площадках продажи оружия. «Кейсы неэффективности русского оружия» будут переданы руководству стран Ближнего Востока, Индии, Африки и Латинской Америки. Основная цель - полностью перехватить российский рынок оружия и российских партнеров.

● Исходя из уже имеющихся данных по заказам, Россия полностью теряет страны со средним уровнем военного развития - остаются нищие банановые республики, поскольку все остальные видят катастрофическую неточность и неэффективность оружия "второй армии мира".

● Стоит отметить, что сделка по оружию непосредственно влияет на стратегический вектор развития страны. Если государство покупает российское вооружение, то оно будет во многом лояльно Москве: теперь схема перестает существовать: катастрофическое падение рейтинга восприятия эффективности российского вооружения не только будет способствовать экспорту оружия из западных стран - оно, в сущности, усилит влияние Запада в тех регионах, которые до этого находились в зоне "военного влияния Москвы".

● Слабость дешёвого российского вооружения стала результатом его реального применения в рамках войны с Украиной. Образ "аналогов нет" утерян - "ведро с гвоздями" неожиданно для всех оказалось ведром с гвоздями - никакой феноменальной пробивной мощи, созданной "русским духом" и "гундяевским кадилом", нет.

● "Привкус поражения" чувствуется и в медиа. Все российские рупоры войны продолжают говорить все мягче и аморфнее. Планы становятся все более скромными и непонятными.

Тот самый "исконный российский имперец", который поддерживал войну и ожидал взятия Киева, видя отступление от Харькова, может перейти в резкую оппозицию к режиму, а это "ядерный электорат" Путина.

● И он, по словам экспертов, представляет куда большую угрозу власти, чем представитель либеральной оппозиции - цивилизованной и мирной.

● Шовинизм растет как на дрожжах, но россияне, видя украинскую угрозу, считают себя полностью беспомощными в борьбе с "нацистами". Кроме того, по данным аналитических центров, приближенных к Кремлю, уровень доверия к телевизору и официальной прессе падает.

Связано это с тем, что 2 месяца криков о "полном уничтожении украинского вооружения" никак не могут сочетаться с новостями о "бегстве россиян из-под Харькова".

Перестают верить в пропаганду те, кто больше всего ей доверял с самого начала войны. Видно падение рейтинга доверия российской прессе на треть.

"Мы создали монстров, которые нас же сожрут",- передает слова официального представителя прессы источник. Но свято место пустым не бывает - Украина на этом фоне становится одной из самых влиятельных стран региона. За что боролись...

©️Via CYNIC

Источник: https://t.me/Sharpreview/13872

Новости портала «Весь Харьков»