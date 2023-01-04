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Хроника западной помощи Украине в войне с российской ордой

Хроника западной помощи Украине в войне с российской ордой

● Помочь Украине выиграть войну пообещал премьер Нидерландов. Марк Рютте написал в Twitter: «Украина уже почти год сопротивляется варварскому российскому вторжению. Ближайшие месяцы будут решающими»

● Вильнюс призвал союзников увеличить темпы поддержки в войне против россии. «В 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины. Это должен быть год, когда Украина победит агрессора. Литва будет отправлять военную технику, боеприпасы и проводить военную подготовку Украины. Крайне важно увеличить темпы поддержки со стороны всех союзников», — отметил президент Литвы Гитанас Науседа. Литовский президент подчеркнул, что победа Украины близка.

● Германия рассматривает возможность использования замороженных активов рф для восстановления Украины в случае, если аналогичным образом поступят союзники.

● В Польше назвали ложью пропаганду рф о «польских наемниках» в Украине. Об этом написал в Twitter уполномоченный правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин. «Эта тема - постоянный элемент пропагандистских усилий в российском информпространстве, направленных на российскую общественность», - говорится в сообщении.

#Украина #помощь #война

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9074

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