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Хроники «примирения»: в РФ завели новые уголовные дела на украинских военных

Хроники «примирения»: в РФ завели новые уголовные дела на украинских военных

В РФ продолжают «шить белыми нитками» уголовные дела против украинских военных, безосновательно обвиняя в нарушении договоренностей. Последний пример сегодня, когда Следственный комитет Российской Федерации возбудил шесть новых уголовных дела против военнослужащих ВСУ из-за якобы обстрелов ими гражданских объектов на Донбассе. При этом следователи не сообщают, на основе какой информации они делают такие выводы.

Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По версии российских следователей, в период с 10 по 20 июля ВСУ и Нацгвардия «провели многочисленные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения» по объектам гражданской инфраструктуры в «днр» и «лнр».

«Под огонь артиллерии попали Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск, а также поселки Гольмовский и Золотое-5», – говорится в сообщении.

В Следкоме РФ, традиционно не сообщают, откуда была получена данная информация.

Таким образом СК РФ возбудил шесть уголовных дел по статье о жестоком обращении с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

Источник: sprotyv.info

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