Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА

❌Симферополь (https://t.me/andriyshTime/60203). Вночі уражено енергетичний об'єкт. Триває пожежа в районі ГРЕС. Результати потребують уточнення.

❌Тольятті, (https://t.me/andriyshTime/60208)Самараська область. Попередньо, уражено хімічний завод «Тольяттікаучук»

❌Нижньокамськ (https://t.me/andriyshTime/60213), Татарстан — атаковано нафтохімічний завод «Нижньокамськнафтохім».

❌Ростовська область, рф. Робота ППО фіксувалась у Чортківському, Верхньодонському, Кашарському, Міллеровському та Шолоховському районах. Особливу увагу привертає район Міллерово, де розташований військовий аеродром ВКС рф. За заявою влади, було збито понад 60 БПЛА

❌Бердянськ (район). Після "безпилотної опасности" уражено військові об'єкти неподалік полігону в Новопетрівці (46°50'59.3"N 36°56'36.5"E) Триває пожежа, наслідки уточнюються. Сервіс FIRMS від NASA підтверджує пожежу в зоні ураження

Повідомлення про роботу ППО також надходили з Воронезької області (Борисоглєбськ), Тульської області (Алексин) та півдня московської області (Чехов і Серпухов). Усе це вказує на активність дронів на традиційному маршруті в напрямку московського регіону.

Мер москви Сергій Собянін заявив про знищення семи безпілотників на підльоті до столиці рф. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

На ранок МО рф відзвітувало про 231 "збитий" БПЛА над територією рф без врахування окупованих територій

Джерело: https://t.me/andriyshTime/60224

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