Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА

❌Луганська область (https://t.me/andriyshTime/60851). Луганськ, Алчевськ та Перевальск. Ураження місць скупчення росіян. Після ураження фіксувались пожежі, зокрема сервісом FIRMS від NASA

❌Маріуполь (https://t.me/andriyshTime/60861). Ураження в районі порту та в Лівобрежному районі. Атака тривала з 00:00 до 02:00 ночі.

Протягом ночі фіксувалась робота ППО та повідомлення про атаку безпілотників та роботу ППО у регіонах РФ:

▶ ️Тульська область

❌Тула - 00:00 та 00:25;

❌Алексин — 02:25.

❌Воронеж — 01:16.

❌Калузька область, Жуковський район - 02:25.

❌Московська област, Воскресенськ — 02:47.

▶ ️Краснодарський край

❌Адлер - 03:17;

❌Сочі — 03:40.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/60863

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