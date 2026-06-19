Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА
❌Луганська область (https://t.me/andriyshTime/60851). Луганськ, Алчевськ та Перевальск. Ураження місць скупчення росіян. Після ураження фіксувались пожежі, зокрема сервісом FIRMS від NASA
❌Маріуполь (https://t.me/andriyshTime/60861). Ураження в районі порту та в Лівобрежному районі. Атака тривала з 00:00 до 02:00 ночі.
Протягом ночі фіксувалась робота ППО та повідомлення про атаку безпілотників та роботу ППО у регіонах РФ:
▶ ️Тульська область
❌Тула - 00:00 та 00:25;
❌Алексин — 02:25.
❌Воронеж — 01:16.
❌Калузька область, Жуковський район - 02:25.
❌Московська област, Воскресенськ — 02:47.
▶ ️Краснодарський край
❌Адлер - 03:17;
❌Сочі — 03:40.
Джерело: https://t.me/andriyshTime/60863