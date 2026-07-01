Хроніки ночіі. Атака добрих БПЛА

❌Крим. Фіксуються сигнатури горіння залізничної інфраструктури в районі нп. Вузлове. Вночі місцеві повідомляли про вибухи в цьому районі.

❌Зафіксовано нові ураження транспорту на ділянці траси між Мелітополем та Джанкоєм (46.41445

34.89507) . На місці ураження виникла пожежа.

❌Донецьк. Вночі уражено місце стоянки вантажного транспорту (47°57'04.1"N 37°49'18.4"E).

Також фіксувалась активність наших БПЛА між 01:00 та 03:00 в Нікольському, Мангушському та Маріупольському районах. Надходили повідомлення про удари по транспорту по трасі "Новоазовськ - Симферополь". Інформація уточнюється

На території РФ фіксувалась робота ППО- Знаменск / Астраханская область, 00:32

Джерело: https://t.me/andriyshTime/61848

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