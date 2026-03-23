Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА

❌Донецьк. Чисельні ураження в місті, зокрема попердньо уражено пункт зв'язку / дата-центр в районі телевежи та місце базування росіян на території колишнього м'ясоккомбнату в Калінінському районі. Після уражені зафіксовано пожежі.

❌Луганськ. Зранку зафіксовано ураження, деталі та наслідки уточнюються.

❌Ленобласть, рф. Лідер та основна ціль нічної атаки. Після атаки зафіксовано пожежа резервуару з паливом в порту Приморськ (Ленобласть). Проте, найбільш вірогідна ціль акціонерне товариство «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро “ВІСКОМ”» (скорочено — АТ «СКТБ “ВІСКОМ”»).

Це закрите оборонне підприємство, яке історично виокремилося зі структур Гатчинського заводу «Авангард». Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві засобів ближнього бою та вибухових пристроїв, а також на створенні спеціальних засобів для потреб силових структур. Включене до реєстру організацій оборонно-промислового комплексу (ОПК) РФ.

❌Смоленськ. Зранку пролунала серія вибухів пролунала над містом. Після роботи ППО над одним із районів видно дим, повідомили місцеві жителі російському. За словами очевидців, було чутно приблизно 5–6 вибухів у північній та південній частинах міста. Місцеві стверджують, що спочатку бачили спалахи в небі, після чого над одним із районів з’явився дим від пожежі.

На ранок Міноборони рфпрозвітувало про 249 "збитих" БПЛА, з них понад 50 лише над Ленобластю. Це - найбільша по відстанні атака наших БПЛА протягом березня.

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

