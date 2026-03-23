Сегодня 07:50
Хроніки ночі. Атака добрих БПЛА

Донецьк. Чисельні ураження в місті, зокрема попердньо уражено пункт зв'язку / дата-центр в районі телевежи та місце базування росіян на території колишнього м'ясоккомбнату в Калінінському районі. Після уражені зафіксовано пожежі.

Луганськ. Зранку зафіксовано ураження, деталі та наслідки уточнюються.

Ленобласть, рф. Лідер та основна ціль нічної атаки. Після атаки зафіксовано пожежа резервуару з паливом в порту Приморськ (Ленобласть). Проте, найбільш вірогідна ціль акціонерне товариство «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро “ВІСКОМ”» (скорочено — АТ «СКТБ “ВІСКОМ”»).

Це закрите оборонне підприємство, яке історично виокремилося зі структур Гатчинського заводу «Авангард». Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві засобів ближнього бою та вибухових пристроїв, а також на створенні спеціальних засобів для потреб силових структур. Включене до реєстру організацій оборонно-промислового комплексу (ОПК) РФ.

Смоленськ. Зранку пролунала серія вибухів пролунала над містом. Після роботи ППО над одним із районів видно дим, повідомили місцеві жителі російському. За словами очевидців, було чутно приблизно 5–6 вибухів у північній та південній частинах міста. Місцеві стверджують, що спочатку бачили спалахи в небі, після чого над одним із районів з’явився дим від пожежі.

На ранок Міноборони рфпрозвітувало про 249 "збитих" БПЛА, з них понад 50 лише над Ленобластю. Це - найбільша по відстанні атака наших БПЛА протягом березня.

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

