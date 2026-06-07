Хроніки ночі. Удари по логістиці та паливній інфраструктурі окупантів

❌ Зугрес, Донецька область

Після серії вибухів зафіксовано пожежу в районі Зуївської ТЕС. Характер ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.

❌ Чистякове (Торез), Донецька область

У районі окупованого міста спостерігається масштабне займання. Попередньо, наслідок роботи ударних БПЛА. За наявною інформацією, удар міг бути пов’язаний із залізничною інфраструктурою.

❌ Родакове, Луганська область

Ударні безпілотники відпрацювали по об’єктах залізничної інфраструктури. Повідомляється про пожежу на підстанції, яка забезпечує роботу залізничного вузла.

❌ Леніне, Крим

У ніч на сьогодні атаковано Семиколодязянську нафтобазу. Факт пожежі підтверджується даними супутникового моніторингу пожеж NASA FIRMS.

Координати району займання:

46.05505, 34.79948

▶ ️Загальний характер ударів свідчить про продовження системної кампанії зі зниження пропускної спроможності російської військової логістики. Основними цілями залишаються залізнична інфраструктура, енергозабезпечення транспортних вузлів та паливні бази, що забезпечують функціонування угруповань військ на півдні та сході окупованих територій.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/59760

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