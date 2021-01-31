ХТС снова оставят сотни домов в Харькове без тепла (АДРЕСА)

Больше 200 домов в Киевском и Московском районах города останутся без отопления 2 февраля из-за ремонта магистралей.

Об этом сообщили в "Харьковских теплосетях".

Так, 2 февраля с 10 до 22 часов будет отключено отопление и горячая вода в 168 жилых домах, 8 детских садах, 7 школах Московского района, ограниченных:

• ул. Гв. Широнинцев,

• ул. В. Стуса,

• ул. Писемского,

• пр. Юбилейным,

• ул. Валентиновской,

• ул. В. Зубенко,

• ул. Академика Павлова,

• ул. Героев Труда.

В Киевском районе выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-29 с отключением отопления и горячего водоснабжения на 49 жилых домов, ограниченных:

• ул. Валентиновской,

• ул. Барабашова,

• ул. Зубенко,

• ул. Академика Павлова,

• ул. Героев Труда.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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