ХТС снова оставят сотни домов в Харькове без тепла (АДРЕСА)
Больше 200 домов в Киевском и Московском районах города останутся без отопления 2 февраля из-за ремонта магистралей.
Об этом сообщили в "Харьковских теплосетях".
Так, 2 февраля с 10 до 22 часов будет отключено отопление и горячая вода в 168 жилых домах, 8 детских садах, 7 школах Московского района, ограниченных:
• ул. Гв. Широнинцев,
• ул. В. Стуса,
• ул. Писемского,
• пр. Юбилейным,
• ул. Валентиновской,
• ул. В. Зубенко,
• ул. Академика Павлова,
• ул. Героев Труда.
В Киевском районе выводится в ремонт участок тепломагистрали ТМ-29 с отключением отопления и горячего водоснабжения на 49 жилых домов, ограниченных:
• ул. Валентиновской,
• ул. Барабашова,
• ул. Зубенко,
• ул. Академика Павлова,
• ул. Героев Труда.
Источник: vecherniy.kharkov.ua