Сегодня 09:47

Сегодня 09:47

- Никаких ракет нет!

- Запад слил Украину.

- Киев взяли за три дня.

- Украинскую ПВО раскатали в ноль в первые сутки.

- Украинская авиация полностью уничтожена.

- Зеленского снимают в Голливуде с хромакеем.

- Крейсер "Москва" стоит в севастопольской артбухте.

- Потерь у российской армии нет.

- Из 3-х областей подразделения армии РФ не уходили.

- Остров Змеиный никто не оставлял.

- Успешно ликвидированы 1000 байрактаров.

Ну и последнее: уничтожены все хаймарсы.

Джерело: https://t.me/allgolobutsky/20377

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