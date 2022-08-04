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И коротко об основных текущих нарративах российской пропаганды
- Никаких ракет нет!
- Запад слил Украину.
- Киев взяли за три дня.
- Украинскую ПВО раскатали в ноль в первые сутки.
- Украинская авиация полностью уничтожена.
- Зеленского снимают в Голливуде с хромакеем.
- Крейсер "Москва" стоит в севастопольской артбухте.
- Потерь у российской армии нет.
- Из 3-х областей подразделения армии РФ не уходили.
- Остров Змеиный никто не оставлял.
- Успешно ликвидированы 1000 байрактаров.
Ну и последнее: уничтожены все хаймарсы.
Джерело: https://t.me/allgolobutsky/20377
Темы: війна, пропаганда, росія